Av Egil Sæther

Han var selv en åpenbar medaljekandidat foran onsdagens kombinertkonkurranse med hopp i den lille bakken, men fikk alt ødelagt da han ble sendt utfor under elendige forhold i bakken.

23.-plass etter hopprennet ble til 18.-plass til slutt.

– Jeg har god tid. Jeg skal ikke gå langrenn før i morgen, sa Graabak ironisk mens hans sto i intervjukø etter hoppet sitt.

Det er lett å forstå at Graabak var forbannet. Tonen var skarp også etter rennet.

– Det ble en kjedelig dag og et kjedelig langrenn. Å gå og kikke bort på dem som kjemper om medaljer, det er ikke derfor jeg er her.

Vind og atter vind

– Hva tenker du om vindproblematikken?

– Jeg har ikke kikket så nøye på det, men det er kjedelig når enkelte ikke får sjansen til å kjempe om medaljer, og det er ekstra surt når jeg er en av dem selv. Sånn var det denne gangen. Jeg får bare se framover mot storbakken. Det er ikke slik at jeg håper på flaks heller, jeg håper bare å få sjansen.

– Du sa til Adresseavisen i pausen mellom hopprennet og langrennet at Pyeongchang hadde passet best til å arrangere OL i bob og isdans?

– Nå skal jeg hjem på hotellet og spise pizza til den store gullmedalje, og så satser jeg mot neste uke.

Stiller spørsmål

– Burde det ikke vært OL her?

– Det er vanskelig for meg å si, men det er kjedelig når man ser at snowboarderne sliter med farten, når alpint avlyser, når skiskyting avlyser, når langrenn blir preget av vind og vi må vente i mange, mange timer. Samtidig ser vi at de fleste har OK forhold og gjør en brukbar konkurranse, samtidig som det er kjedelig at enkelte ikke får sjansen. Men vi ser at det er Frenzel som vinner og Watabe som blir nummer to, og det er Dahlmeier, det er Fourcade og det er Klæbo. De beste vinner stort sett.

– Hva kan du si til de som styrer og har ansvaret?

– Jeg vet ikke hvor mye vits det er i å komme med positive innspill. Den gjengen der får styre sjappa.

– Det er mange som spør om hvorfor IOC kunne komme på å legge OL hit?

– Jeg forstår hvorfor man spør. Det gjør jeg. I hvert fall når det er så mye som blir preget av det. Det er dumt.

– Var det lurt å legge OL hit i det hele tatt?

– Jeg vet ikke. Det kommer an hvilken informasjon man har, men det er klart at om man vet at det er slik og likevel legger det hit, da kan det vel ikke berømmes som tidenes beslutning, sa Graabak, som ganske enkelt satte ord på det mange tenker i OL-byen i disse dager.

