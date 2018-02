Gjorde karrierebeste i OL. Sølv til Olsbu

Vinter-OL 2018

Av NTB

PYEONGCHANG: Tyske Laura Dahlmeier taklet de utfordrende vindforholdene i OL-byen best på skiskyttersprinten over 7,5 kilometer for kvinner. Den tyske jenta var rask i sporet og skjøt feilfritt mens flaggene på standplass sto rett ut i alle retninger. Dahlmeier gikk i mål på tiden 21.06,2.

Den norske overraskelsen Marte Olsbu (27) gikk med tidlig startnummer inn til en tid bare Dahlmeier greide å tukte. Det holdt til et overraskende OL-sølv for den norske OL-debutanten, 24,2 sekunder bak vinneren.

– Det funket bra i sporet og på skyting. Jeg gikk det jeg hadde. Flere krefter hadde jeg ikke, sa Olsbu til Eurosport etter løpet.

27-åringen måtte tåle en bom på liggende skyting, men skjøt ellers feilfritt.

Hun var 1,6 sekund foran den tsjekkiske bronsevinneren Veronika Vítková.

Eckhoff skuffet

Det norske medaljehåpet Tiril Eckhoff (27) spolerte sitt løp allerede ved første skyting. Eckhoff måtte tåle hele fire bom, tre av dem på liggende, og da hjalp det ikke at hun var rask i sporet.

Allerede etter første skyting var det klart at hun ikke kunne gjenta bedriften fra 2016, da hun gikk inn til VM-gull på øvelsen. Hun så tydelig skuffet ut da hun gikk i mål til det som ble 24.-plass. Med nesten halvannet minutt opp til vinneren ligger hun dårlig an foran mandagens jaktstart.

– Skyter for dårlig

– Jeg skyter for dårlig, rett og slett, sa Eckhoff til Eurosport etter løpet, men gledet seg stort over Olsbus sølvmedalje.

– Jeg unner henne dette, sa 27-åringen.

Synnøve Solemdal måtte ut i tre strafferunder og gikk i mål 2.17,7 bak den tyske vinneren. Det holdt bare til en 50.-plass.

Ingrid Landmark Tandrevold ble nummer 59. Hun skjøt to bom hver på liggende og stående.

PS. Dette var Norges første OL-medalje på sprint i skiskyting for kvinner. (NTB)

Resultater:

OL i Pyeongchang lørdag, skiskyting sprint (antall strafferunder i parentes):

7,5 km kvinner:

Gull: Laura Dahlmeier, Tyskland 21.06,2 (0),

sølv: Marte Olsbu, Norge 0.24,2 min. bak (1),

bronse: Veronika Vitkova, Tsjekkia 0.25,8 (1),

4) Marie Dorin Habert, Frankrike 0.33,1 (1), 5) Vanessa Hinz, Tyskland 0.40,3 (1), 6) Lisa Vittozzi, Italia 0.40,5 (1), 7) Hanna Öberg, Sveruige 0.40,8 (1), 8) Irene Cadurisch, Sveits 0.45,5 (1), 9) Darja Domratsjeva, Hviterussland 0.46,2 (2), 10) Justine Braisaz, Frankrike 0.47,9 (2).

Øvrige norske: 24) Tiril Eckhoff 1.26,2 (4), 50) Synnøve Solemdal 2.17,7 (3), 59) Ingrid Landmark Tandrevold 2.42,9 (4).

87 utøvere fikk plassering.