Fra fiaskoskyting rett i angrep

Vinter-OL 2018

Av Egil Sæther og Stian Grythaugen

PYEONGCHANG: – Det er muligheter her. Jeg graver meg ikke ned. Det er tidlig ennå. Jeg blåste ut i dag, og det kan fort skje med dem foran meg på listene etter mandagens fellesstart.

Lillebror Bø var storfavoritt sammen med Martin Fourcade, men begge fikk løpene sine ødelagt på liggende der de presterte å bomme tre ganger.

I tillegg fikk Bø en bom på stående også.

Han tror at han vet hvorfor sprekken på liggende kom.

– Jeg la meg ned og trodde at det var vindstille. Det så ut til å være OK forhold til bare å gå på, men så kom det nok litt vind utover i serien uten at jeg vet det. Jeg tror at det er det som skjer. Det var jeg for dårlig på.

Ikke press

Han sier at han ikke følte noe press.

– Jeg var rolig i dag, og i det siste døgnet har jeg følt meg veldig bra og har hatt full kontroll på situasjonen. Jeg har vært mye nervøs før.

– Det virker som en forbannelse når både du og Fourcade skjøt tre bom på liggende. Det er sensasjonelt?

– Det var utfordrende forhold i dag, og jeg og Fourcade taklet det ikke. Selvsagt er jeg skuffet, men jeg var ikke bedre, og det var bare min egen feil. Vinden var vanskelig, men ikke så vanskelig.

– Er det kanskje greit at Fourcade ikke vinner når du selv ikke lykkes?

– Når du ikke vinner selv, så legger man opp til at andre får det. Jeg tenker egentlig bare på de feilene som jeg selv har gjort. Vi får bare gjøre det bedre i de løpene som kommer.

– Hva lærte du i dag?

– Jeg lærte at du må tørre å skru i vinden. Og selv om det ikke blåser på det første skuddet, så kan det begynne å blåse på tre, fire og fem.

Går på

Fire bom og et langrenn som ikke var mer enn middels til tross: Bø er ikke hektet av med mer enn 1.12,7 minutter.

– Det er ikke så langt opp på en jaktstart?

– Det er vindutsatt her, og det kan fort bli mye bomming. Jeg har ikke mulighet til å bomme om jeg skal komme meg opp på listene. Det er i hvert fall klinkende klart at jeg brukte opp bommekvoten i forhåpentlig resten av mesterskapet.

– Hvordan blir det å bli kvitt denne skuffelsen?

– Jeg får ikke gjort noe med sprinten uansett. Den er ute av hodet. Nå ser jeg bare framover mot en god opplevelse på jaktstarten i morgen, og så er det fire deilige distanser som kommer etter jaktstarten også. Vi er bare så vidt begynt og kan sitte igjen med gode resultat når OL er ferdig selv om sprinten ikke gikk så bra.

– Lover du?

– Som du ser. Det er vanskelig å love noe.

Bjøntegaards bom

Erlend Bjøntegaard innledet sin olympiske karriere med en sterk femteplass på skiskyttersprinten. Inspirasjon hentet han foran TV-en noen timer tidligere.

Før han selv skulle ut i sin olympiske debut på skiskytterarenaen i Alpensia, så han nemlig en annen OL-debutant imponere voldsomt bare noen steinkast unna. Langrennsløper Simen Hegstad Krügers gulløp på tremila ble en del av oppladningen.

– Visst søren fikk jeg det med meg! Jeg ble faktisk veldig inspirert. Da jeg så hvor bra han gikk på ski, hvor kraftfullt, tenkte jeg at sånn hadde jeg lyst til å gå også, sa Bjøntegaard til NTB og andre medier i pressesonen etter målgang.

Akkurat som Krüger gikk 27-åringen et strålende langrenn. I sporet var han slått bare av franske Martin Fourcade. Det sier sitt.

– Jeg var i hvert fall beste norske skiskytter på ski i dag, sa Bjøntegaard beskjedent.

Overraskende medaljevinnere

Beskjeden var det ingen grunn til å være. I mål var han kun 17,4 sekunder bak den olympiske mesteren Arnd Peiffer fra Tyskland, og tyskeren skjøt feilfritt. Bjøntegaard var til sammenligning ute i to strafferunder.

– Det er snedig å gjøre det så bra, men samtidig se at jeg er én treff unna gullet. Det er merkelig å tenke på, sa Kongsberg-gutten.

Han hadde mange forskjellige følelser i kroppen etter karrierens første olympiske start.

– Jeg er glad, skuffet og forbannet på en gang, men jeg tror nok jeg etter hvert kommer til å være veldig glad for dette. Det er jeg bare nødt til å være, sa han.

Tsjekkiske Michal Krcmar ble meget overraskende nummer to, mens bronsen gikk til italienske Dominik Windisch. Heller ikke han var tippet i toppen på forhånd.

– Det er det som er spesielt med et OL. Resultatlista ser gjerne annerledes ut enn etter et verdenscuprenn, for det er så mye nerver og spenning opp mot konkurransene. For min del fikk jeg maksimal uttelling ut fra hva jeg var god for, sa Bjøntegaard.

Har slitt

Etter å ha summet seg litt var han tydelig på at OL-debuten nesten ble mer enn han kunne håpe på.

– Det er gøy å se at jeg fikk vist så mye i en så viktig konkurranse. Det er jeg fornøyd med, fastslo 27-åringen, som har jobbet hardt for å komme til OL.

På veien har det vært mange skuffelser, og nåløyet har vært trangt.

– Det har vært vanskelig nok bare å få muligheten til å konkurrere for Norge. Det er blitt tatt medaljer i hvert eneste mesterskap, og mange verdenscupseirer. Det er det som har vært min største kamp, bare å få muligheten, sa han.

Søndag lyktes han, og mer moro kan det blir på mandagens jaktstart. Der er han i angrepsposisjon.

– Målet var å gi meg selv et godt utgangspunkt, og det klarte jeg. Så da har jeg i hvert fall lykkes med en ting, sa Bjøntegaard.

De øvrige norske skuffet i OL-åpningen. Det samme gjorde en annen forhåndsfavoritt, nevnte Martin Fourcade. Franskmannen ble nummer åtte.

– Vi har bare gått en konkurranse så langt, og jeg er sikker på at Fourcade, Bø og alle de andre vi har sett på toppen av pallen i vinter vil bite bedre fra seg etter hvert, sa Bjøntegaard. (NTB)

Skiskyting, 10 km menn:

Gull: Arnd Peiffer, Tyskland 23.38,8 (0),

sølv: Michal Krcmar, Tsjekkia 0.04,4 min. bak (0),

bronse: Dominik Windisch, Italia 0.07,7 (1),

4) Julian Eberhard, Østerrike 0.08,4 (1), 5) Erlend Bjøntegaard, Norge 0.17,4 (2), 6) Benedikt Doll, Tyskland 0.17,6 (1), 7) Simon Schempp, Tyskland 0.21,4 (1), 8) Martin Fourcade, Frankrike 0.22,1 (3), 9) Serafin Wiestner, Sveits 0.23,5 (1), 10) Lukas Hofer, Italia 0.31,0 (2).

Øvrige norske: 13) Tarjei Bø 0.33,7 (2), 18) Emil Hegle Svendsen 0.45,0 (2), 31) Johannes Thingnes Bø 1.12,7 (4).