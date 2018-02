Vinter-OL 2018

Av Stian Johnsen

Pedersen gikk i siste par på distansen mot Joey Mantia og holdt medaljefart da uhellet skjedde. Kanskje traff han sporet som lagkameraten Allan Dahl Johansson hadde truffet og falt to par tidligere.

– Jeg vet ikke om det var i samme spor som Allan, men jeg følte bare at skøyten forsvant vekk. Jeg var jo pinne stiv, og da er det vanskelig å hente seg inn igjen. Jeg tapte mye fart ut av svingen og måtte begynne helt på nytt, sa en skuffet Pedersen.

– Nå føles det ekstra surt på grunn av at jeg kunne tatt medalje. Hadde jeg vært langt unna, så ville det vært greit nok. Men nå var jeg så nær og gikk så bra.

Bittert

Pedersen kom til OL i sitt livs form og åpnet med bronse på søndagens 5000 meter. Han var snaut 400 meter fra å doble medaljebeholdningen tirsdag.

– Jeg er i den beste formen jeg har vært i, og jeg har aldri gått så fort i starten av en 1500. Da er det ekstra bittert, sa Fana-løperen.

Nederlenderen Kjeld Nuis var det uansett ikke noe å gjøre med. Han tok gull med 85 hundredels sekunds margin til landsmannen Patrick Roest. Ytterligere sju hundredeler bak fulgte Kim Min-soek på bronseplass, til stor jubel for hjemmepublikummet i Sør-Korea.

Frustrert Henriksen

Beste nordmann på 1500-meteren ble Pedersens klubbkamerat Sindre Henriksen. Han var brukbart fornøyd med 7.-plass i OL-debuten, men mente nordmennene – som gikk i de tre siste parene – ble felt av sprø is.

– Vi må nok kanskje øve litt mer på sånn is. Vi har jo sett det før at jeg og Sverre har vært litt ute å kjøre når det er så sprø is. Men samtidig er det slik at hvis det er så sprøtt at folk sliter med å gå på skøyter, så burde de kanskje lagt inn en ekstra vanning. For den sprekker jo, sa en frustrert 25-åring.

Foruten vanskelige isforhold måtte han takle det å gå i første par etter at lagkameraten Johansson falt og gikk rett i beskyttelsesputene.

– For det første var det dette med Allan. Det var jævlig kjipt å se ham gå på trynet. Det var bare å gi ham et klapp på skulderen, og så måtte jeg nullstille og tenke på mitt eget løp.

Ros

– Jeg visste at isen kom til å være sprøere jo lenger ut i løpet vi kom, men jeg kjente at den var enda mer sprø enn ventet. Jeg fikk aldri ut det jeg hadde i kroppen i svingene, og da ble det aldri de rundetidene jeg vet jeg hadde inne.

Sjuendeplass ble det tross alt i Henriksens første OL-løp. Det kunne både han og trener Sondre Skarli være brukbart fornøyd med.

– Det er utrolig vanskelig å se lagkameraten din ramle, og så må du stå og vente og vente og vente og så gå rett utpå. Det er veldig få som klarer å takle det så bra som Sindre gjorde nå, sa landslagssjefen til NTB.

Fall

OL-debutanten og skøytekometen Allan Dahl Johansson falt altså allerede i andre sving etter at Oslo-gutten hadde gått sin raskeste åpning på 1500 meter noensinne.

– Åpningen var dritbra, egentlig. Jeg perset med seks tideler (til 300 meter). Og jeg er en «slow starter», pleier å avslutte hardt. Jeg tror jeg hadde gjort det i dag og, sa han etter at fallet ødela debuten.

– Skøyta glapp. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg tror isen var litt sprø. Plutselig føyk skøyta av gårde, og så var det ikke mer å gjøre med det, forklarte han om fallet.

– I neste OL vinner jeg med fall

Johansson oste av selvtillit før løpet og varslet at han hadde gått veldig fort i testløp etter ankomsten til OL-byen Pyeongchang. Det er liten tvil om at det bor et stort talent i gutten, og han er ung nok til å kunne få med seg minst tre OL til.

– Nå tenker jeg at det blir godt å begynne å trene igjen. Neste OL skal jeg vinne med fall, svarte Johansson kvikt.

Hos flere gikk nok tankene tilbake til da Håvard Bøkko, også han 19 år gammel, falt i OL-debuten på samme distanse i Torino i 2006. Han tråkket på en gummikloss og var ute av løpet etter 380 meter.

– Ja, jeg kom på det i sted. Han har jo overlevd greit, han, sa Johansson til NTB om lagkameraten som fulgte opp med OL-bronse på 1500-meteren fire år senere.

Uflaks med sen start

Flere løpere klaget etter løpet over at isen i skøytearenaen var sprø. Johansson mente at de tre nordmennene fikk en ulempe av å gå i de tre siste parene på 1500-meteren.

– Det var flere som sa at det var sprø is i svingene. Jeg tror det ble litt oppgått utover i løpet.

Tenåringen sier det tok litt tid før han skjønte at han hadde falt. Å komme seg i gang igjen ble uaktuelt.

– Det tok et kvart sekund fra indre til putene, og så tenkte jeg at jeg i hvert fall skulle fullføre i god sportsånd. Og så sto liksom skøytestålet, som skal stå inn i en liten lomme bak, det sto på utsiden. Så jeg hadde vrengt det helt.

Junior-VM neste

Johansson var bare satt opp på én OL-distanse, og dermed er vinterlekene i Sør-Korea etter all sannsynlighet over for ham. Han er riktig nok satt opp som reserve på lagtempoen senere i mesterskapet.

Trener Sondre Skarli var skuffet på Johanssons vegne, særlig etter knallåpningen eleven leverte. Samtidig vet han at norsk skøytesport trolig kan vente mye av unggutten i årene som kommer.

– Han tar dette med fatning, og han har mange venner, lagkamerater og støtteapparat som tar vare på ham. Dette er ikke verdens undergang. Han er 19 år og har mange OL foran seg, og han har fortsatt igjen sesongens hovedmål, som er junior-VM i mars.

