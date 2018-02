Farvel til det norske bukselaget

Vinter-OL 2018

Av Espen Hartvig

GANGNEUNG: Skip Thomas Ulsrud og lagkameratene hans har ikke fått det til å stemme i Pyeongchang. Kun seier mot Italia var godt nok for å holde liv i drømmen om å gjøre det helt store i OL. Men denne gangen var ikke laget godt nok til det.

Italienerne tok ledelsen 1-0 i andre omgang. Norge svarte umiddelbart og i løpet av to omganger av kampen snudd til 2-1 i norsk favør.

Etter en påfølgende blank omgang startet problemene for alvor. Italia tok ett poeng i to strake omganger på rappen, og de avgjorde langt på vei kampen med tre poeng i niende omgang.

Ulsrud og Norge prøvde å spille seg i en posisjon til å ta tre poeng i den siste ordinære omgangen. Det var det som måtte til for å få 6-6 og forlengning, men det ble bare med det ene poenget og redusering til 4-6.

Bom, bom, bom

Tidligere på dagen var så absolutt ikke steinene med Norge i 3-10-tapet for Storbritannia. Norge fikk en svak start og lå under hele 0-4 etter to omganger.

Ulsrud hadde sjansen til å ta to poeng i andre omgang, men bommet med en avgjørende stein og det ble i stedet et poeng til britene.

– Det var ikke en bra start. Det gjør at britene får spille de enkle steinene, og vi må øke risikoen. De fikk det litt som de ville, sa Ulsrud til NTB om åpningen.

I sjette omgang bommet Norge igjen, og det sto plutselig 3-9. I neste omgang prøvde Ulsrud seg igjen med å ta to poeng med en marginal stein, men uten å lykkes. Da ga det norske laget opp.

– Vi kom dårlig ut og måtte øke risikoen i spillet. Det ser verre ut på tavla enn hvordan spillet var, sa Torger Nergaard på det norske laget.

– Min dårligste kamp

Ulsrud var ved godt mot etter tapet, men også ærlig på at han hadde spilt sin dårligste kamp til nå under vinterlekene.

– OL har gått opp og ned. Dette var min dårligste kamp. Jeg møtte ikke helt opp. Det var en dårlig start av meg i dag. De andre kampene har vært greie, sa Ulsrud om egen innsats.

Onsdagens kamp mot OLs beste lag, Sverige, får ikke den betydningen curlinggutta hadde håpet på.

Etter åtte kamper står det norske laget med tre seirer og fem tap. Det er vanligvis fem seirer og fire tap som gir sjansen i såkalte tiebreak-kamper som ved suksess kan gi semifinalespill.

– Vi har hatt mange kamper hvor vi har ledet og tapt i siste eller nest siste omgang, men jeg tror fremdeles det er puls, men den banker ikke hardt, sa Ulsrud etter tapet for britene.

Dessverre for Ulsrud og co. kom ikke oppturen de sårt trengte mot Italia.

Norge vant OL-gull i curling i 2002 med Pål Trulsen som skip.

Ulsrud ledet Norge til sølv i lekene. (NTB)