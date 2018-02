Fargerike Norge tapte åpningskampen

Vinter-OL 2018

Av Espen Hartvig

GANGNEUNG: Japanerne ledet store deler av oppgjøret etter at Norge hadde tatt føringen 1-0 i første omgang. Japan «stjal» poeng både i 3. og 4. omgang etter å ha utlignet i 2. omgang.

Norge kom tilbake og utlignet, men Japan vant den sjuende omgangen 2-0 etter en kontrollert sistesten av skipen Yusuke Morozumi. Det ble det avgjørende momentet i kampen og ga 5-3-ledelse til asiatene.

Det sto 5-4 etter åtte omganger, og Norge måtte fortsette å jage poeng. Japan holdt på å feile med sistestein i 9. omgang, men fikk poenget etter finmåling.

Lo på isen

Dermed måtte Norge jage minst to poeng i den siste omgangen, og den oppgaven ble for vanskelig. Skip Thomas Ulsruds siste stein fikk noe på seg på veien.

– Det var noe lo som lå på isen, og da stopper steinen ti meter for kort med en gang. Det er sånt som kan skje, og det var litt uflaks, men vi lå ikke akkurat godt an. Vi var ikke favoritter, og vi hadde trengt et mirakel (for å vinne), sa Ulsrud til NTB.

– Vi var litt ruskete, og vi kan bedre enn dette. Vi kom litt på etterskudd og fikk aldri i gang det offensive spillet vårt. Dermed straffet japanerne oss ganske hardt. Samtidig spilte vi dem litt gode også. Vi skal ikke skylde på noe, men vi får skrive det på kontoen «første kamp i OL». Jeg tror og håper Norge kan mye bedre enn dette, la den norske skipen til.

Snakkis

Norge kom på isen i rosa bukser med hjertemønster for å markere valentinsdagen onsdag. Det er med 14 forskjellige par bukser i den norske curlingtroppen for menn. Det betyr ett til alle mulige kampdager og to treninger.

OL-antrekket til de norske gutta er som vanlig en stor snakkis i curlingmiljøet.

Ulsrud og de andre går for gull etter sølv i Vancouver-lekene i 2010 og femteplass for fire år siden i Sotsji.

Norge fortsetter grunnspillet mot curlingsportens gigant på herresiden. Canada er motstander torsdag.

– De er bedre, så vi må spille bedre enn dette her, sa Ulsrud.

Canada er en stormakt innen curling. Det er blitt canadisk OL-triumf på herresiden i alle de tre siste lekene etter at Norge vant gull i 2002.

– De er ikke så overlegne som tidligere årganger, og det er mye jevnere i dette OL. Det er sju-åtte lag som kan vinne, og derfor er hver seier så ekstremt viktig, sa Ulsrud.

Nye bukser i hver kamp

Thomas Ulsrud aner ikke hvilken fargesprakende bukse curlinggutta bruker i neste OL-kamp. I åpningen ble valentinsdagen markert med rosa hjerter.

OL-antrekket til det norske curlinglaget er som vanlig en populær snakkis. Til Sør-Korea har Ulsrud og co. tatt med seg 14 ulike bukser. Mot Japan ble kjærlighetsdagen satt pris på.

– Dette er rosa hjerter. Du vet jo hvilken dag det er i dag? Dette er til alle koner og kjærester som sitter hjemme, sa Ulsrud til NTB etter onsdagens 4-6-tap og la kjapt til:

– From Pyeongchang with Love.

46-åringen er eldstemann i den norske OL-troppen. Han har ikke peiling på hvilken bukse Norge kommer med i torsdagens kamp mot Canada.

– Jeg tror ikke det blir denne på nytt i alle fall. Det kommer an på humøret til Christoffer (Svae). Det er han som er buksesjefen. Jeg har en svær bag, men jeg har ikke sett alle mønstrene ennå. Jeg får beskjed der og da om hva vi skal gå i.

I tillegg til Ulsrud og Svae består det norske curlinglaget av Håvard Vad Petersson og Torger Nergård. Markus Høiberg er reserve.