Emosjonell kveld for skøytefamilien Pedersen

Vinter-OL 2018

Av Stian Johnsen

GANGNEUNG: Broren Eirik Lunde Pedersen (31), selv en habil skøyteløper i sin ungdom, er blant dem som har tatt turen til Sør-Korea for å se Sverre kjempe om medaljer i sitt annet OL.

De fikk valuta for pengene på første forsøk.

– Det her er bare fantastisk, altså, sier broren Eirik til NTB mens han, som kjenner Sverre Lunde Pedersen bedre en de fleste, forteller litt om veien til bronsen på søndagens 5000 meter i Pyeongchang-lekene.

I storebrors fotspor

– Han begynte jo å dilte etter meg da han var fem år. Jeg er seks år eldre enn ham, så jeg har sett ham vokse opp på skøytebanen og sett hvilket talent som bor i ham. Men at jeg nå står her i pressesonen uten akkreditering med en lillebror som har bronse i OL, det er ubeskrivelig. Og veldig, veldig stort.

– Aller best er det at broderen får som fortjent. Han har trent så mye. Og det har vært store forventninger til ham, for han har vært god siden han var knøttliten. Men å ta steget opp fra å være juniorverdensmester til å ta medalje i OL, det er to forskjellige verdener.

Drama

Det gikk en kule varmt hos storebror da han så lillebroren bli dømt til bronse med en margin på to tusendels sekund. Canadieren Ted-Jan Bloemen var den nødvendige centimeteren foran Pedersen.

– Jeg skal ærlig innrømme at det kom noen gloser. Det var et TV-team med oss, og jeg håper de har en sensur-knapp, sier han og fortsetter:

– Jeg var så redd for at dette skulle sende ham fra tredje- til fjerdeplass. Og da jeg så målfotoet, at det var tusendeler som skilte, da kom det noen gloser. Men alt i alt må jeg si at med bronse så glemmer man det. Så får man heller bruke de to tusendelene til å motivere seg til 1500-meteren tirsdag.

Rørte foreldre

Eirik Lunde Pedersen legger ikke skjul på at mor og far hjemme i Os utenfor Bergen er svært stolte over yngstesønnens prestasjon. Faren Jarle Pedersen var selv skøytelandslagstrener fram til våren 2014, og han og kona har en stor del av æren for juniors framgang.

– Jeg tror det sitter noen rørte foreldre hjemme på Os nå. Det har vibrert greit i telefonen, og jeg har ikke rukket å se alt, men jeg vet at de er veldig, veldig stolte, sier Eirik til NTB.

– Det er mamma og pappas fortjeneste at Sverre er blitt så god som han er blitt. De har alltid vært der og gjort alt for at han skal ha det helt topp. Og resultatet ser vi her nå.

Hovedpersonen selv måtte si seg enig da han ble konfrontert med at foreldrene gjerne skulle vært til stede i Sør-Korea selv.

– De har vært der hele tiden, og det er det som er det viktigste. (NTB)