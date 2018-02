Dette har ingen klart siden Oslo-OL i 1952

Vinter-OL 2018

GANGNEUNG: Dette vinter-OL preges av glisne tribuner, men det gjelder ikke isidrettene i havnebyen Gangneung. Det var fylt opp av japanske kunstløp-fans da Yuzuru Hanyu klarte det historiske i natt.

Han la grunnlaget i kortprogrammet fredag, men satte punktum i friløpet lørdag. Seieren var en liten sensasjon fordi han har slitt med en ankelskade i tre måneder og fryktet lenge at OL var i fare.

Og han ble altså den første tittelforsvarer siden Oslo hadde vinterlekene i 1952. Richard Totten "Dick" Button fra New Jersey deltok i bare to OL, i 1948 og 1952. Men i tillegg tok han fem VM-titler på sin vei.

Hanyu tok gullet foran landsmannen Shoma Uno og spanske Javier Fernandez.

– Jeg er lettet over at jeg klarte å stå på skøyter her siden det var så mange som støttet meg, sa Hanyu til japanske NHK, i følge NTB.

– Jeg er veldig heldig. Jeg er takknemlig. Jeg klarte å lande det hoppet jeg ville. Det var bra, la han til.

Stor interesse

Det er stor interesse for kunstløp både i Japan og Korea (både sør og nord) og mennenes individuelle løp fenget millioner av mennesker.

Eneste store utfordrer til medaljetrioen var amerikaneren Nathan Chen, den eneste som slo OL-mesteren forrige sesong. Det 18 år gamle stortalentet satte olympisk rekord i friløpet da han ble den første som landet seks kvadrupel-hopp. Chen fikk 215,08 poeng, en av de høyeste poengsummene som noen gang er satt i kunstløp.

Men han klarte ikke å matche japanerne i sammendraget.

Henie vant tre på rad

Norge hadde ingen deltagere med i kunstløp, verken for kvinner eller menn. Ingen klarte å kvalifisere seg.

Men en av Norges største OL-stjerner heter fortsatt Sonja Henie, som vant tre gull i tre OL på rad. Det skjedde i St. Moritz 1928, Lake Placid 1932 og Garmisch-Partenkirchen i 1936.

Nå har Hanyu i hvert fall to på rad.

PS. ET funfact er også at han ble vinterlekenes medaljevinner nummer 1000, i følge BBC.

OL i Pyeongchang lørdag, kunstløp:

Sluttstilling menn:

Gull: Yuzuru Hanyu, Japan 317,85 (111,68-206,17),

sølv: Shoma Uno, Japan 306,90 (104,17-202,73),

bronse: Javier Fernandez, Spania 305,24 (107,58-197,66),

4) Jin Boyang, Kina 297,77 (103,32-194,45), 5) Nathan Chen, USA 297,35 (82,27-215,08), 6) Vincent Zhou, USA 276,69 (84,53-192,16) 7) Dmitri Aliev, OAR 267,51 (98,98-168,53), 8) Mikhail Koljada, OAR 264,25 (86,69-177,56), 9) Patrick Chan, Canada 263,43 (90,01-173,42), 10) Adam Rippon, USA 259,36 (87,95-171,41).