Derfor får Lund Svindel frysninger

Vinter-OL 2018

Av Stian Grythaugen

I den offisielle presentasjonen av den norske OL-troppen i Pyeongchang er hver enkelt utøver bedt om å trekke fram sitt største sportsidol. Sju utøvere fra ulike idretter peker på kollega Aksel Lund Svindal. Kun Bjørn Dæhlie og tennisstjernen Roger Federer høster like mye beundring blant de norske OL-håpene.

Konfrontert med hyllesten framstår hovedpersonen både glad og litt overrumplet.

– Seriøst? Det tar jeg som en kjempekompliment. Det hadde jeg faktisk ikke sett selv, sier Svindal til NTB.

– Jeg fikk faktisk litt frysninger når du sa det nå. Når du får høre sånt fra andre utøvere, betyr en sånt kompliment aller mest. Det takker jeg veldig for, tilføyer han.

Ledestjerne

Landslagskollega Kjetil Jansrud er ikke overrasket over at mange av idrettskollegene ser til Svindal for inspirasjon.

– For det første har han vært en topputøver gjennom veldig mange år. Han begynte jo tidlig og har holdt på i 10–11 år tross skader. På mange måter er han et forbilde også for oss, sier han.

– Med de verdiene han står for og måten han behandler medier og andre utøvere, har han vært en bidragsyter og en pådriver i et lag som ønsker å ha det akkurat sånn. Med han som en naturlig ledestjerne har alpint blitt slik også andre ønsker å være, og da er det naturlig at han er en utøver andre ser opp til. Jeg ser på han som en fyr som gjør de rette tingene, utdyper 32-åringen.

Ekstrem

Aleksander Aamodt Kilde er én av dem som trekker fram Svindal som sitt største sportsidol.

– Det er ikke så rart. Han er en ekstrem idrettsutøver og viser ting ingen andre har gjort før. Ikke minst det å komme tilbake fra skade og overvinne frykten i den idretten vi driver med. Og hvordan han håndterer de ulike tingene. Han er helt rå, sier han.

Når du har vært rundt han i fire år, lærer du han å kjenne, og han er en veldig klok mann. Han har stort sett en plan bak alt han gjør, tilføyer OL-håpet. (NTB)