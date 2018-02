Debutanten fra Oslo øst: - Neste OL vinner jeg med fall

Vinter-OL 2018

Av Stian Johnsen

GANGNEUNG: Det som skulle bli 19-åringens superløp tok slutt like etter at det var i gang. Et fall i annen sving sendte Johansson rett i beskyttelsesputene på andre side, og 1500-meteren var over for hans del.

Før det hadde Oslo-gutten gått sin raskeste åpning på distansen noensinne.

– Åpningen var dritbra, egentlig. Jeg perset med seks tideler (til 300 meter). Og jeg er en «slow starter», pleier å avslutte hardt. Jeg tror jeg hadde gjort det i dag og, sa han etter at fallet ødela debuten.

– Skøyta glapp. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg tror isen var litt sprø. Plutselig føyk skøyta av gårde, og så var det ikke mer å gjøre med det, forklarte han om fallet.

Selvsikker

Johansson oste av selvtillit før løpet og varslet at han hadde gått veldig fort i testløp etter ankomsten til OL-byen Pyeongchang. Det er liten tvil om at det bor et stort talent i gutten, og han er ung nok til å kunne få med seg minst tre OL til.

– Nå tenker jeg at det blir godt å begynne å trene igjen. Neste OL skal jeg vinne med fall, svarte Johansson kvikt.

Hos flere gikk nok tankene tilbake til da Håvard Bøkko, også han 19 år gammel, falt i OL-debuten på samme distanse i Torino i 2006. Han tråkket på en gummikloss og var ute av løpet etter 380 meter.

– Ja, jeg kom på det i sted. Han har jo overlevd greit, han, sa Johansson til NTB om lagkameraten som fulgte opp med OL-bronse på 1500-meteren fire år senere.

Uflaks med sen start

Flere løpere klaget etter løpet over at isen i skøytearenaen var sprø. Johansson mente at de tre nordmennene fikk en ulempe av å gå i de tre siste parene på 1500-meteren.

– Det var flere som sa at det var sprø is i svingene. Jeg tror det ble litt oppgått utover i løpet.

Tenåringen sier det tok litt tid før han skjønte at han hadde falt. Å komme seg i gang igjen ble uaktuelt.

– Det tok et kvart sekund fra indre til putene, og så tenkte jeg at jeg i hvert fall skulle fullføre i god sportsånd. Og så sto liksom skøytestålet, som skal stå inn i en liten lomme bak, det sto på utsiden. Så jeg hadde vrengt det helt.

Junior-VM neste

Johansson var bare satt opp på én OL-distanse, og dermed er vinterlekene i Sør-Korea etter all sannsynlighet over for ham. Han er riktig nok satt opp som reserve på lagtempoen senere i mesterskapet.

Trener Sondre Skarli var skuffet på Johanssons vegne, særlig etter knallåpningen eleven leverte. Samtidig vet han at norsk skøytesport trolig kan vente mye av unggutten i årene som kommer.

– Han tar dette med fatning, og han har mange venner, lagkamerater og støtteapparat som tar vare på ham. Dette er ikke verdens undergang. Han er 19 år og har mange OL foran seg, og han har fortsatt igjen sesongens hovedmål, som er junior-VM i mars.

Sverre Lunde Pedersen, som også hadde et uhell på 1500 meteren og trolig mistet en OL-medalje der, sier det ikke er noen fare med Johansson.

– Han er fortsatt ung, og det kommer mange muligheter. Han har framtiden foran seg, sa Pedersen til NTB. (NTB)