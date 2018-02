Dagens viktigste OL-øvelse. Med null sportslig verdi

Vinter-OL 2018

Av Sjur Natvig

Koreas felles ishockeylag for kvinner, med 23 spillere fra sør og 12 fra nord, måtte se seg slått 8-0 av Sveits i sin første OL-kamp lørdag.

Ingen har ventet at det nykomponerte laget skal kunne hevde seg i OL-turneringen, men det har allerede markert seg som ledd i forsøket på forsoning mellom Nord- og Sør-Korea.

Topptungt på tribunen

Lørdag satt Kim Yo-jong, søster av Nord-Koreas leder, på tribunen for å heie sammen med Sør-Koreas president Moon Jae-in. Tidligere på dagen hadde de hatt politiske samtaler i Seoul der Sør-Koreas president ble invitert til et besøk hos naboen i nord. IOC-president Thomas Bach og en rekke andre prominente gjester var også tilstede i Gangneung.

En av dem var Nord-Koreas seremonielle statsoverhodet Kim Yong-nam, den mest høytstående nordkoreanske tjenestemann som har besøkt Sør-Korea siden koreakrigen.

Kampen ble spilt i en fullsatt hall der stemningen aldri lot seg punktere av den sveitsiske målfesten. Alina Müller scoret kampens fire første mål før både Phoebe Stänz og Lara Stalder ble tomålsscorere.

Bach har kalt det felles koreanske laget "et storartet symbol på den olympiske idretts forenende kraft".

Lørdagens kamp tydet på at det ikke blir flere enn to kamper til for laget, der trener Sarah Murray til hver kamp må vrake en rekke av de samspilte sørkoreanerne for å få plass til foreskrevet antall nordkoreanere.

Svensk seier

Tidligere lørdag ble Sara Hjalmarsson matchvinner da Sveriges kvinnelag slo Japan 2-1 i samme gruppe.

20-åringen scoret tidlig i den siste perioden av en kamp Japan på det tidspunktet dominerte. Sara Grahns storspill i målet hadde da holdt svenskene inne i kampen.

"Damkronorna", som svenskene kaller sitt kvinnelandslag, innledet kampen best og tok ledelsen ved Fanny Rask etter 2.21 minutter. Grepet holdt en halv periode, men så overtok Japan kommandoen og presset på for utligning.

Grahn sto lenge imot, men etter 36.52 fikk Rui Ukita pucken forbi henne til 1-1. Da virket det som Japan var på vei mot seier, men i stedet ble Hjalmarsson matchvinner med sin scoring etter 41.53.

Ropte

Erika Grahm fikk pucken og passet den blindt dit hun hørte Hjalmarsson rope.

– Jeg ropte på pucken og fikk den. Så var det bare å få den inn, sa OL-debutanten som ble matchvinner med mor, far og bror på tribunen.

Lagene spiller i gruppe B, der turneringens fire antatt svakeste lag er plassert. De to beste går til utslagskamper mot de to dårligste lagene fra gruppe A. De to beste i gruppe A går direkte til semifinaler.

Sverige møter Korea mandag og avslutter gruppespillet mot Sveits onsdag.

I gruppe A spiller Canada, USA, Finland og OAR. (NTB)