Vinter-OL 2018

KOMMENTAR

PYEONGCHANG: Det var bare Maren Lundby og noen blåfrosne koreanske funksjonærer igjen på toppen. Det var like før midnatt. Hun visste kravet. Hopp til bunns. Hun hoppet lengre enn noen andre. Da hun landet på 110 meter skrev også hun norsk idrettshistorie.

Sammen med Sven Kramer var hun OLs største favoritt. Det blir man når man har vunnet sju verdenscuprenn og har 2. plass som sitt svakeste resultat gjennom en hel vinter. Men alle som kjenner på været i den iskalde OL-byen vet hvor små marginer som kan gi utslag. Juryen jobbet like hardt som hopperne for å prøve å sikre rettferdige forhold. Fartsbommen ble flyttet kontinuerlig. Den kraftige vinden forsvant plutselig. Da ble det et problem at det ble for stille. Så kom snøen. Og så kom Maren.

For jevne forhold måtte vi ha. OL-mester kåres kun en gang hvert fjerde år. Og i motsetning til de fleste andre får jentehopperne kun en eneste sjanse. De har bare en øvelse i motsetning til guttas tre, urettferdig nok.

Da det aller første VM for kvinner ble arrangert i Liberec i 2009, hadde den da 14 år gamle Maren Lundby start nummer en. Hun var rett og slett første kvinnehopper utfor i VM. Men det var den ni år eldre Anette Sagen som fikk all oppmerksomheten, fordi hun var mesterkandidaten som tok VM-bronse, men først og fremst som frontfigur for en idrett som måtte kjempe seg fram. Det var en lang, hard og viktig kamp. Og den var seig. At kvinnene fortsatt må nøye seg med å opptre i en bakke, viser at den ikke er over.

Da Sagen gikk på barrikadene gikk Lundby på trening. Der har hun vært effektiv og tålmodig. Norges Skiforbund har bygget opp et apparat rundt henne. Med tålmodighet har de tatt steg for steg, fra Liberec til Pyeongchang. Men med hovedbase på Lillehammer og Toten. Ni år etter VM i Liberec er hun Norges første kvinnelige OL-mester i kvinnehopp. Hun er norske kvinne nummer 21 som tar OL-gull.

Det kom ikke av seg sjøl. I den iskalde og glisne arenaen var japanske tilskuere i flertall. Deres stjernehopper Sara Takanashi hadde vist framgang. Tyske Katharina Althaus hoppet en meter lenger enn Maren i første omgang, men den lunefulle vinden var litt vennligere. Hoppsportens sinnrike poengsystem, justert etter vær og vind, får vi bare stole på. Hun tok ledelsen med to poeng. Og da Althaus leverte et flott sistehopp på 106 meter, lå alt presset igjen på Maren Lundby. Det var dette hun ikke taklet i VM i fjor, og som var noen tiganger sterkere nå. Måten hun løste det på får bli pensum i mental trening. Det kan overføres til mange områder.

Maren Lundby er rett og slett den best trente kvinnehopperen i verden. Hun kunne egentlig bare velge idrett. Da hun kom inn i landslaget rundspilte hun gutta i fotball. Den fysiske tryggheten har alltid vært der. Nå kan hun bare fortsette med en helt ny ballast i livet. Og noen friske erfaringer rikere. Det eneste beklagelige er at OL allerede er over for hennes del.

Vi fikk se et av de beste kvinnerennene i historien. Dratt ut i spenning med stadige stopp for å sjekke været og justere bommen. Det var en prøvelse også for alle som følte at de var involvert. Det var ganske mange denne kvelden. Gratulerer Bøverbu, Toten og norsk skisport! Og Anette Sagen.

