Curlinggutta fikk sin første seier

Vinter-OL 2018

Av NTB

PYEONGCHANG: Canada og Sverige har stukket fra i toppen av tabellen med fire strake seirer hver, men bak dem er det jevnt. Tross sine to tap innledningsvis er Ulsrud og hans lag med for fullt i kampen om semifinaleplass.

Fire lag er på delt 3.-plass med to seirer og to tap så langt, mens Norge har en seier og to tap.

Norge kom under da Sør-Korea åpnet kampen med å stjele ett poeng. Deretter leverte Ulsrud en imponerende sistestein som sikret to poeng i den neste omgangen.

Sørkoreanerne utlignet til 2-2 i fjerde omgang. Norge svarte med en ny topoenger i den femte omgangen.

Festet grepet

Sør-Korea kjempet til seg et nytt poeng i omgang seks og reduserte til 3-4. Den neste omgangen ble blank, og i åttende omgang festet Ulsrud og lagkameratene igjen grepet med to poeng. Den norske skipen kunne tatt tre poeng, men lyktes ikke med sin avgjørende stein.

Sørkoreanerne nektet å gi opp håpet om seier og slo tilbake med to poeng i neste siste omgang. Dermed sto det 6-5 i norsk favør før kampen skulle avgjøres.

Med sistestein i tiende omgang hadde de norske gutta kontroll på seieren. Ulsrud sikret ett poeng med kampens siste stein. Dermed ble det norsk 7-5-seier.

Sveits neste

Norge åpnet med 4-6-tap mot Japan onsdag. Deretter ble det 4-7 mot Canada dagen etter. Neste kamp er lørdag mot Sveits. Deretter venter Danmark og USA søndag. Mandag har Norge spillefri. Storbritannia og Italia er opponenter tirsdag, før grunnspillet avsluttes mot Sverige onsdag.

På det norske laget spiller Håvard Vad Petersson, Christoffer Svae, Torger Nergaard og Ulsrud. (NTB)