Curling-duoen misset OL-finalen, bronsefinale neste

Vinter-OL 2018

Av Stian Johnsen

GANGNEUNG: Norge hadde slått canadierne helt innledningsvis i grunnspillet i den ferske OL-idretten, men da det virkelig gjaldt kom rutinen til de canadiske favorittene til syne.

Nedregotten og Skaslien hang med i tre omganger, men deretter var det slutt.

– Canada var hakket bedre i dag. Vi mistet rett og slett noen nøkkelsteiner som kunne ha skapt en jevn match. Vi klarte å henge med i starten og kjempet på før pause, men så blir det noen personlige feil etter hvert, og da rakner det, forklarer Kristin Skaslien etter matchen.

Måtte ta risiko

Den norske duoen, som er partnere både på isen og privat, måtte prøve på det geniale mot slutten etter å ha holdt liv i kampen ved å redusere til 4-5 før de siste to omgangene.

Nedregottens forsøk i sjuende omgang mislyktes, og da Canadas Kaitlyn Lawes svarte glimrende med å trekke inn og sørge for at Canada lå med de tre beste steinene på tampen av omgangen, var kampen i realiteten over.

– Jeg skulle prøve å rulle litt innover via min egen stein. Og vi er to centimeter unna å gjøre den veldig bra. Kommer du på innsiden der, får du en liten rull og kiler den fast i knappen, og da stjeler du et poeng, sa Nedregotten til NTB.

– Det var det samme med Kristin etterpå. Én eller to centimeter mer curl, så hadde den også gitt et helt fantastisk resultat. Så det var nøkkelen der, la han til.

Bronsekamp neste

Etter nederlaget i semifinalen venter bronsekamp natt til tirsdag norsk tid mot enten Sveits eller OAR (russiske utøvere). Skaslien og Nedregotten har ikke noen spesiell favorittmotstander, selv om det ble seier over Sveits og tap mot OAR i grunnspillet.

– Det er litt forskjellig lag. Sveits spiller med høy energi og er tøffere å spille mot mentalt, mens Russland har «touchen» og bedre ferdigheter. Men begge er omtrent like tøffe. Jeg tipper at Russland vinner den andre semifinalen, så jeg tror vi møter Sveits, men du vet aldri, sa Nedregotten.

Uansett blir det nok en kamp mot et profflag som spiller curling på heltid. De har helt andre forutsetninger enn Nedregotten og Skaslien, som har B-stipend fra Olympiatoppen og må jobbe ved siden av idretten.

Før OL tok Skaslien en måneds permisjon fra jobben.

– Da følte jeg at jeg lekte toppidrettsutøver i en måned, gliser hun.

– Vi kom oss til semifinalen her, og da får vi håpe vi klarer å ta hjem bronsen.

Imponert

Canadiske Kaitlyn Lawes, som tidligere har vunnet OL-gull med Canadas kvinnelag, sier til NTB at hun har latt seg imponere over Nedregotten og Skasliens innsats.

– Det er et fantastisk lag. De spilte ga alt de hadde, og det kunne gått begge veier. Vi ønsker dem lykke til i bronsekampen.

– Sluttspillet er tøft, slike vinn eller forsvinn-kamper i OL. Vi visste at det kom til å bli tøft, og det var det, sier hun. (NTB)