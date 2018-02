Bjørndalen sekunderte Domratsjeva til gull

Vinter-OL 2018

Av NTB

PYEONGCHANG: Stafetten utviklet seg til å bli av den svært utfordrende sorten som følge av knalltøffe skyteforhold. Det hviterussiske laget taklet vinden best, og ankerkvinne Darja Domratsjeva, kona til Ole Einar Bjørndalen, gikk inn til hviterussisk gull etter at laget unngikk strafferunder.

Den norske skiskytterkongen var ivrig med og sekunderte kona på veien til OL-gull.

Etter totalt tre strafferunder og tolv ekstraskudd gikk ankerkvinne Marte Olsbu Norge inn til fjerdeplass. Det skilte kun 12 sekunder opp Frankrike på bronseplass, mens Sverige tok sølvet.

Ingen av de tre nasjonene på seierspallen måtte ut i strafferunder, mens to av Norges tre strafferunder var signert Ingrid Landmark Tandrevold.

– Det var en veldig bra liggserie, og jeg følte meg bra i sporet. Så har jeg en full sprekk på stående hvor jeg ikke klarer å hanskes med de vindforholdene som er, og det ødelegger veldig mye. Det var ikke bare jeg som slet der, men to runder blir mye uansett, sier hun til NTB.

God Solemdal

Synnøve Solemdal gikk den første etappen for Norge og sørget for et godt utgangspunkt med god skyting. Hun skjøt fullt på liggende skyting, før hun nøyde seg med ett ekstraskudd på stående og Norge vekslet på tredjeplass da Tiril Eckhoff startet sin etappe.

I tett snødrev og vanskelige skyteforhold klarte Eckhoff seg med ett ekstraskudd på liggende skyting.

Den stående skytingen ble av det svært spesielle slaget. Kraftige vindkast gjorde det svært vanskelig på standplass, og samtlige nasjoner ble stående i lang tid uten å tørre å skyte. Til slutt bommet den ene etter den andre. Eckhoff måtte ut i én strafferunde etter å ha stått lenge, mens Wierer kom bakfra og skjøt fullt hus.

Wierer, som nettopp hadde vært ute i to strafferunder, tok teten sammen med Finland inn til andre veksling.

Bom, bom, bom

Eckhoff vekslet med Ingrid Landmark Tandrevold på niendeplass, mens Tandrevold klarte seg med ett ekstraskudd på liggende

På stående skyting gjentok historien seg da nærmest samtlige nasjoner bommet. Tandrevold måtte til slutt ut i to strafferunder og passerte 1.12 bak.

Hviterussland, Frankrike og Polen var de tre førende nasjonene ut på den siste etappen, og Darja Domratsjeva tok teten etter fullt hus på liggende. Hun gikk ut elleve sekunder foran Frankrike etter skytingen, mens Marte Olsbu skjøt seg inn i medaljekampen med fullt hus etter en superserie.

Domratsjeva måtte bruke tre ekstraskudd på stående, men det var nok til å sikre gullet foran Sverige og Frankrike. Olsbu jaktet bronseplass på sisterunden, men måtte gi tapt etter tre ekstraskudd på stående. (NTB)