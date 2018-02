Vinter-OL 2018

Av Stian Grythaugen

PYEONGCHANG: Onsdag kveld ble den mye omtalte og omdiskuterte episoden i Sveriges Televisions «Uppdrag granskning»-serie sendt. Unormalt høye blodverdier blant langrennsløpere er et sentralt tema.

I dokumentaren framgår det at over 70 medaljevinnere i OL og VM siden 2001 skal ha hatt unormalt høye blodverdier. Videre blir det hevdet at 16 norske skiløpere har hatt mistenkelige verdier, og sannsynligheten for doping pekes på som høy i tre av tilfellene.

Da Marit Bjørgen og det øvrige norske laget til lørdagens skiathlon møtte pressen i Pyeongchang natt til torsdag ble beskyldningene som rettes mot norsk langrenn ikke overraskende diskutert.

Ingenting å skjule

Bjørgen gjorde det klart at hun forsøker å bruke minst mulig energi på saken.

– Foran et mesterskap lager mediene sine saker som kanskje ikke er så positive for oss. Det får ikke vi gjort noe med. Vi må bruke energi på vårt, sa langrennsdronningen – og var rask med å understreke:

– Vi har ingenting å skjule og kan stå for alt vi gjør.

Sveriges Television har sammen med Sunday Times, tyske ARD og magasinet Republik fått tilgang til en database med over 10.000 prøvesvar fra nesten 2000 langrennsløpere på øverste nivå. Denne informasjonen ligger til grunn for onsdagens omdiskuterte dokumentar.

– Ingen av oss har sett dokumentaren. Det er jo litt typisk at sånt kommer før store mesterskap. Jeg vet hva jeg står for og vet hva jeg har gjort, og jeg har ingenting å bekymre meg for, sa Bjørgen.

Kritiske til SVT

Dokumentarskaperne har snakket med fire eksperter, der en av dem er den amerikanske legen Jim Stray-Gundersen. Han mener det er høy sannsynlighet for doping hos tre av de norske utøverne.

– Det er kaldblodig juks, sier Stray-Gundersen om noen av de høye blodverdiene.

Antidopingprofilen Inggard Lereim gir på sin side uttrykk for at SVTs dokumentar er i overkant bastant i presentasjonen.

– De har vært raske med å trekke konklusjoner på et kanskje ikke så veldig solid grunnlag. Jeg er kirurg og ortoped, så jeg skal ikke uttale meg om blodmedisin eller astmamedisin, men jeg skjønner veldig godt den kritikken som svenske idrettsmyndigheter kommer med mot disse utspillene, sier han.

Slo tilbake

I timene før dokumentaren ble sendt onsdag, slo det svenske skilandslaget, Sveriges olympiske komité (SOK) og Det internasjonale skiforbundet (FIS) knallhardt tilbake i en felles uttalelse mot det de mener er useriøs journalistikk.

– Det handler om useriøs journalistikk. Man har bevisst tilbakeholdt fakta. Det er rent bedrageri. De sier de har bevis, men de har ingen beviser. Det er en ren bløff, sier den svenske landslagslegen Per Andersson.

Også Norges Skiforbund har ved flere anledninger vært tydelige på at det ikke har noe å skjule. (NTB)