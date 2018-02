Bjørgen dropper sprinten, men kan gå resten

Vinter-OL 2018

Av Egil Sæther

PYEONGCHANG: Lørdag tok hun sølv i skiathlon, og på mange måter var det beretningen om en varslet 2.-plass bak storfavoritten Charlotte Kalla.

Sølvet var absolutt godkjent etter en variabel sesong, men verre var det at ingen av de øvrige norske viste form.

Slik sett burde kanskje Bjørgen ha gått tirsdagens sprint også, men slik blir det ikke.

– Det er en stund siden jeg bestemte meg for å stå over sprinten. Det var bare et valg jeg måtte ta til slutt. Jeg spurte litt rundt, hørte på magefølelsen til trenerne, og da ble det bare en avgjørelse jeg tok til slutt.

– Og resten av mesterskapet?

– Jeg håper å gå resten

– Lagsprinten også?

– Det blir en avgjørelse som Roar (trener Hjelmeset) tar. Han må ta ut den som går best.

– Det var du?

– Nå er vi bare ferdig med én dag, sa Bjørgen med et lurt smil på NTBs konstatering.

Det som er helt sikkert er at Maiken Caspersen Falla blir å finne i lagsprinten.

Tror på gull

Bjørgen mangler to gull på å bli tidenes vinterolympier. Etter Kallas oppvisning tyder mye på at det kan bli vanskelig å hente mange individuelle gull. Kalla er storfavoritt på 10-kilometeren også. Bjørgens største individuelle mulighet ligger i den avsluttende tremila.

Bjørgen tror det kan være mulig å tukte sin svenske venninne.

– Ja, det er muligheter. Da må jeg bare gå fortere på ski enn jeg gjorde i dag, sa hun på spørsmål fra NTB.

– Jeg må være på mitt aller beste for å være med helt øverst, men jeg har også vist innimellom at jeg fortsatt kan være der.

Bjørgen og Kalla har trent mye sammen, og de to kjenner hverandre godt. 37-åringen fra Rognes unner sin svenske konkurrent alt godt.

– Vi er gode venner og prates ofte. Jeg er like glad for at Charlotte vinner som om det hadde vært en annen norsk jente. Hun er en veldig hyggelig jente, og jeg har også hatt henne boende hjemme hos meg. Det er en jente som er nysgjerrig og som også deler av sine erfaringer. Hun har evnen til å glede seg over andre også. Jeg har ikke noe vondt å si om henne.

Stolt

Bjørgen var fornøyd med sølv, hun, og det har hun da også grunn til å være. Hun har ikke vært like sterk denne sesongen som da hun tok fire gull under VM i Lahti sist sesong.

– Ting er blitt annerledes etter at jeg er blitt mamma. Jeg lyktes veldig godt det første året, men det er blitt mer krevende nå. Jeg kjenner på det at det er viktigere å være en god mor og være til stede for ham, selv om jeg har veldig fokus når jeg er ute og trener.

Hun forteller litt om det som gjør at hun er stolt over at hun fortsatt leverer medaljer i mesterskap.

– Det er ikke mange ukene jeg har gjort som jeg har planlagt. Ting blir annerledes. Noen ganger er han blitt syk, og noen ganger er jeg blitt syk. Sånn er det, og jeg har vært forberedt på at ting blir annerledes. Det gikk fantastisk bra i fjor, men han blir større og mer krevende, og jeg blir eldre mens de andre blir eldre og bedre og bedre. Jeg er veldig glad for at jeg kan være med å kjempe om medaljer og at jeg kan være der. Det er gått mye opp og ned i år, og derfor har jeg også vært veldig spent.

Bjørgen kan senke skuldrene foran det som venter de kommende 14 dagene. (NTB)