Beredskap på alle fronter

Vinter-OL 2018

PYEONGCHANG: (Dagsavisen). Da den norske toppidrettssjefen stilte i det internasjonale pressesenteret i går, fikk han kun spørsmål fra Reuters om den norske medaljefangsten Norge forventer.

Han gjentok den offisielle målsetningen om 30 medaljer, ti gull og topp tre totalt.

Verden bommer

At internasjonale nyhetsbyråer spår enda høyere tall, synes han er hyggelig, men urealistisk.

– Statistikk kan brukes til så mangt. Vi har hatt mye stang inn i verdenscupene. Mange norske utøvere drømmer om samme uttelling her, men la de få drømme i fred, sier Tore Øvrebø til Dagsavisen.

Utfordringer

Han er her som hovedansvarlig for den norske troppen og for å takle utfordringene som dukker opp. Ordet problem eksisterer ikke.

Nå handler det om å unngå viruset som brer seg i OL-byen, om nye dopingmistanker mot norsk toppidrett og russere som kanskje får delta.

– Jeg bruker bare energi på det jeg kan få gjort noe med. Å unngå virus er vanskelig å gardere seg mot, men vi er nøye med hvem som kommer inn i leiren, alle må vaske hendene ofte og vi håndhilser ikke lenger. Det er enkle forhåndsregler som alle kan håndtere. Ellers handler det om å bruke sunn fornuft og ikke få panikk, sier han.

Godt forberedt

I dagene opp mot OL har også kulda blitt en utfordring.

– Og da er vi glade for at vi vedtok å bruke ressurser på å få en tredemølle for ski hit. Den var planlagt fordi vi trodde det kunne bli vanskelig å trene i regn og vind.Så ble det sprengkulde i stedet. Tipset fikk vi fra Ole Einar Bjørndaen som gikk VM i skiskyting her i 2009. Det var så dårlig vær at han måtte bruke hotelltrappene til oppvarming, forteller han.

Norge bruker store ressurser på toppidrett og detaljerte forberedelser er en del av kostnaden. Derfor sikret Norge seg en egen gymsal like ved arenaene for tre år siden.

En lang prosess

Og selvfølgelig er de første planene allerede lagt for neste vinterleker i Beijing om fire år.

– Det er en ganske lang prosess som ligger bak en OL-deltakelse. Målet om 30 medaljer er vi kommet fram til samen med utøverne og særforbundene. Det var mange hårete mål, så har vi tatt dem litt ned. Nå handler det ikke om målsetninger lenger, men gjennomføring.

– Hva er din konkrete rolle mens det pågår?

– Å ha oversikten og sette inn tiltak der det trengs. Dessuten snakker jeg mye med utøverne, men i dette stadiet er det mest koseprat. Det faglige tar trenerne seg av. Jeg er beroliget av den gode stemningen på bostedene vi har.

– Hvordan hadde det vært å være russisk toppidrettssjef og ennå ikke vite hvem som får delta?

– Jeg prøver ikke å sette meg inn i den rollen. Det er en veldig spesiell situasjon, men jeg tar den ikke innover meg. Vi forholder oss til dem som står på start når konkurransene begynner, sier han.

Dette er faktisk Øvrebøs bare andre vinter-OL han opplever ved å være tilstede.

Formos gulløp

I Sotsji for fire år siden satte Norge ny medaljerekord med 26. Den tidligere topproeren fra Stavanger har hatt et litt fjernt forhold til vinteridrett.

– Ditt første OL-minne som tv-seer?

– Det må være Ivar Formos femmilsgull fra Innsbruck i 1976. Med snøvær og dramatisk innspurt. En stor idrettsmann som forsvant for oss alt for tidlig. (Formo druknet da han gikk gjennom isen i Nordmarka i 2004).

Men klubben hans, Lyn, har to mann med i guttas første langrennsøvelse søndag.