Verden

– Jacob Zumas dager er talte. Jeg har vanskelig for å se for meg noe annet enn at dette er sluttspillet for Zuma, sier seniorforsker Elling Tjønneland ved Christian Michelsens Institutt.

Det interne presset øker i regjeringspartiet ANC for å få Zuma til å gå av som landets president, og i dag holder landsstyret i ANC ekstraordinært møte der Zumas skjebne er tema.

Nå kan ting skje raskt: Zuma skulle etter planen holde trontale torsdag, men denne ble vedtatt utsatt tirsdag.

Landsstyret, som består av over 100 medlemmer, kan på møtet allerede i dag komme til å be Zuma om å gå av, men dette knytter det seg spenning til.

– Februar blir en ny dramatisk måned i Sør-Afrikas politiske historie, sier Elling Tjønneland til Dagsavisen.

Zuma nektet

Det var et møte søndag blant de seks medlemmene av ANCs toppledelse som har satt fart på spekulasjonene om at Zuma nå kan være inne i sine siste dager som president.

Ledelsen skal ha bedt Zuma om å trekke seg, noe Zuma nektet. Mandag ble det holdt et møte i ANCs sentralstyre, som besluttet å kalle inn landsstyret til ekstraordinært møte onsdag denne uka. Landsstyret har mulighet til å be Zuma trekke seg, dersom flertallet ønsker det. Zuma kan nekte å gjøre dette, og i så fall vil det være opp til parlamentet å stemme mot Zuma i et mistillitsforslag, skriver den sørafrikanske avisen Business Day.

Den omstridte 75 år gamle presidenten har overlevd en rekke mistillitsforslag tidligere, fordi ANC har flertall i parlamentet og har stemt til støtte for Zuma.

Forskjellen nå er at også medlemmer av ANC kan komme til å stemme for å kaste Zuma.

Politisk analytiker Dumisani Hlophe sier til Business Day at han tror det går den veien.

– Med tanke på stemningen i ANC nå, er det trolig at Zuma, selv om han ikke frivillig trekker seg, kommer til å bli stemt ut av ANCs medlemmer i parlamentet, sier Hlophe.

Opposisjonspartiet Economic Freedom Fighters (EFF) har varslet mistillitsvotum i parlamentet mot Zuma 22. februar. Men dersom ANC har bestemt seg for at partiet vil ha Zuma ut av presidentkontoret, ønsker partiet at det skal være partiet selv leder denne prosessen, påpeker mange.

– Jeg mistenker at mye har skjedd innen den tid. For jo lenger han sitter, jo mer vil godviljen det nye lederskapet i ANC har skaffet seg i det siste, forvitre. Og ANC vil ikke at Zumas avgang skal skje på initiativ fra opposisjonen, sier Hlophe.

Utsetter talen?

Debatten om hvor lenge Zuma vil sitte skjøt for alvor fart i desember. Da gikk Zumas periode som leder av ANC ut, og etter en hard maktkamp på partikonferansen vant landets visepresident, Cyril Ramaphosa, kampen om å bli partiets nye leder. Ramaphosa ble ansett som kandidaten som representerte et brudd med kontroversielle Zuma, som er blitt et belastning for ANC etter mange skandaler og korrupsjonsanklager over mange år. Ramaphosa vant over Nkosazana Dlamini-Zuma, ekskona til Zuma, som også var presidentens foretrukne kandidat.

I utgangspunktet kan Zuma sitte som president fram til valget i 2019, men med Ramaphosas seier ble Zumas maktbase svekket.

– Ramaphosa og de andre som ønsker å berge arven til ANC har styrket seg – ikke minst fordi mange av Zumas støttespillere har skiftet kurs og nå ønsker å støtte dem som sitter med makten framover. Alle er enige om at Zuma må gå før perioden er over, men det har vært noen som ønsker at det ikke skal skje for fort. Men nå er det få muligheter Zuma har for å sitte lenger med makten, og vi går inn i noen hektiske dager, sier Elling Tjønneland.

– Immunitet umulig

Hva som venter Zuma etter at presidentperioden er over, er usikkert. Tjønneland sier det ikke er mulig for Zuma å sikre seg immunitet.

– Vi vet ikke hva som jobbes med i kulissene, men i henhold til den sørafrikanske grunnloven er det ikke mulig å gi ham immunitet. Selv om det gjøres en politisk avtale på kammerset om at han ikke skal straffeforfølges, finnes det flere muligheter til å gå rettens vei for å sørge for straffeforfølgelse, sier Tjønneland.

I ANC er det utsiktene foran neste valg som er hovedårsaken til at stadig flere vil kvitte seg med Zuma. ANC må snu den negative trenden. Selv om partiet fortsatt nyter bred støtte og har rent flertall i parlamentet, viste tapet av makt i flere storbyer ved lokalvalgene i 2016 at det går feil vei.

– At Zuma går nå er viktig for partiets posisjon framover. Med den nye ledelsen har ANC skapt en form for optimisme i egne rekker, en positiv stemningsbølge, sier Tjønneland.

Det har vært spekulert i om Ramaphosa tar over som president med en gang dersom Zuma går av innen kort tid, eller om det settes inn en overgangsfigur fram til valget.

Dumisani Hlophe sier til Business Day at Ramaphosa trolig tar over med en gang dersom Zuma går.

– Forventningen er at han tar over nå og rydder opp i det politiske rotet.