Verden

Zuma har erklært at han går av som Sør-Afrikas president. Det skjedde i en tale sent onsdag kveld.

Han takket sørafrikanere for tilliten.

– Jeg er for alltid takknemlig for at de ga meg tilliten til det høyeste embetet i landet, sa Zuma.

Han ba folk avstå fra vold.

– Ingen liv skal gå tapt i mitt navn. ANC skal ikke splittes i mitt navn, sa Zuma.

Flere steder feiret sørafrikanere i gatene.

– Han har holdt landet vårt som gissel så lenge. Endelig er vi fri, sa en av sørafrikanerne som feiret hans avgang i gatene etter talen, til SABC.

Men Zuma har fortsatt mange tilhengere på grasrota enkelte steder: I hans kjerneområder i provinsen KwaZulu-Natal er mange sinte og skuffet over at han ble presset til å gå av.

ANC hadde stilt ultimatum til sin egen president: Han måtte trekke seg i løpet av onsdag kveld, ellers ville saken komme opp i et mistillitsvotum i i den sørafrikanske nasjonalforsamlingen torsdag. ANCs landsstyre ba tirsdag Zuma om å frivillig, noe Zuma nektet å gjøre umiddelbart.

– Hva haster?

75 år gamle Zuma stilte seg utforstående til kravene om at han måtte gå av med en gang.

– Hva galt har jeg gjort? Ingen har vært i stand til å si hva jeg har gjort galt, sa Zuma i et intervju med den sørafrikanske TV-stasjonen SABC tidligere onsdag.

– Hva er det som haster sånn, spurte Zuma.

Han hadde tilbudt ANC at han går av i juni, men den nyvalgte lederen, Cyril Ramaphosa, og mange andre i ledelsen mente nå det vil være så skadelig å la Zuma fortsette at de vil ha han ut umiddelbart.

Zuma har fremdeles sine støttespillere i ANC, men stadig flere i partiet så ut til å ha mistet tålmodigheten med presidenten, som har en rekke korrupsjonsanklager over seg. Hans tette forhold til den mektige Gupta-familien har også blitt stadig mer problematisk. Gupta-familien anklages for å benyttet vennskapet med Zuma til å kjøpe seg makt og innflytelse.

I går ble det gjort ransakinger i en av eiendommene til Gupta-familien.

At Zuma nektet å gå av umiddelbart er en absurd situasjon, påpekte Sør-Afrika-forsker Henning Melber i et intervju med Dagsavisen.

– Dette illustrerer hvilken kaotisk situasjon ANC er oppe i. Jeg tror virkelig partiet hadde regnet med at Zuma ville rette seg etter anmodningen, de hadde forventet et minimum av partilojalitet fra ham – og så indikerer han ingen vilje til å trekke seg, sa Melber.

Han er professor ved universitetene i Pretoria og Bloemfontein i Sør-Afrika, i tillegg til å være rådgiver ved Nordiska Afrikainstitutet i Sverige.

Mistillitsvotum

Parlamentspresident Baleka Mbete bekreftet onsdag at det planlagte mistillitsvotumet mot Zuma ble fremskyndet til torsdag denne uka. Zuma ville høyst sannsynlig blitt nedstemt i dette votumet. Slike mistillitsforslag er blitt stemt over flere ganger før, og ANC har alltid reddet Zuma. Det lå ikke an til å skje nå. ANC hadde bekreftet at partiet vil støtte EFFs forslag.

– Det er veldig klart for oss som ledelse i ANC at vi ikke kan vente lenger enn i dag. Vi vil ikke la Sør-Afrika vente, sa Paul Mashatile i ANC-ledelsen onsdag.

Nå er det klart for Cyril Ramaphosa, som tar over som president.

Ramaphosa har en vanskelig balansegang foran seg. Zuma har fortsatt en stor skare av tilhengere bak seg på grasrota, særlig i hjemprovinsen KwaZulu-Natal.

– Ramaphosa trenger å holde ANC sammen, og unngå at situasjonen i Sør-Afrika destabiliseres ytterligere. Sør-Afrika trenger desperat utenlandske investeringer, og hvis jeg var Ramaphosa ville jeg vært redd for vold. Landet har en voldelig politisk kultur, og det er en fare for at Zumas tilhengere reagerer med vold dersom Zuma blir tvunget til å gå, sier Henning Melber til Dagsavisen.

