Winnie Mandela er død

Winnie Mandela døde fredfullt mandag etter lang tids sykdom, heter det i en uttalelse fra familien. Winnie Mandela hadde dårlig helse de siste årene, og led blant annet av nyresvikt.

Winnie Madikizela-Mandela var en av de mest framtredende skikkelsene i kampen mot det hvite apartheidstyret i Sør-Afrika, og hun kjempet kampen i de 27 årene hennes daværende ektemann Nelson Mandela satt fengslet på Robben Island.

Nasjonens mor

På grunn av sin utrettelige kamp mot apartheidregimet og for å få løslatt ektemannen, ble hun for mange sørafrikanere «nasjonens mor».

Erkebiskop Desmond Tutu, en annen av Sør-Afrikas mest kjente antiapartheid-aktivister sørger over Winnies død og hyller hennes kamp for likeverd.

– Winnie Mandela var et definerende symbol på kampen mot apartheid, sier han.

– Hun nektet å innordne seg sin ektemanns fengsling, den gjentatte trakasseringen som familien ble utsatt for av sikkerhetsstyrkene, vilkårlige fengslinger og forbud mot alt og alle. Hennes mot var en stor inspirasjon for meg og for generasjoner av aktivister, sier Tutu videre.

Spilte viktig rolle

Winnie og Nelson var gift i 38 år, men levde altså atskilt i de 27 årene han satt fengslet. Symbolverdien var derfor stor da de to gikk hånd i hånd og vinket til folket da han ble løslatt 11. februar 1990.

Den svenske Sør-Afrika-eksperten Magnus Walan, som traff Winnie Mandela flere ganger, sier hun spilte en unik rolle i å få Nelson Mandela ut av fengsel.

– Det finnes en fantastisk historie om hvordan hun på et fly blir sittende ved siden av Sør-Afrikas daværende justisminister, og hvordan hun lykkes i å overtale ham til å besøke Mandela i fengselet. Og justisministeren gjør det. Senere overtaler ministeren president Pieter Willem Botha til å ta kontakt med Mandela, noe som var de første skrittene i forhandlingsprosessen, sier Walan til nyhetsbyrået TT.

Omstridt

Nelson Mandela ble i 1994 valgt til Sør-Afrikas første svarte president. Da var imidlertid ekteskapet med Winnie så å si over.

For hun var allerede da blitt omstridt, blant annet da det ble kjent hvor voldelig hennes sikkerhetsvakter gikk fram. I 1991 ble hun dømt til seks års fengsel for medvirkning til drapet på en 14 år gammel gutt, men straffen ble senere omgjort til bøter.

På denne tiden var Sør-Afrika preget av svært stor voldsbruk, og det vakte oppsikt at Winnie Mandela hadde forsvart bruken av såkalt «necklacing», som innebar å træ bildekk fylt med bensin over en person og så tenne på.

i 2003 ble hun også dømt for bedrageri.

Ekteskap

Winnie Mandela ble født i 1936 og møtte den unge juristen Nelson Mandela i 1957. Ett år senere giftet de seg etter at han hadde skilt seg fra sin første ektefelle. De rakk å leve sammen som par i noen år og fikk to døtre fram til han ble pågrepet og fengslet i 1963.

Da Nelson Mandela ble løslatt i 1990, forsøkte de å fortsette ekteskapet, men det ble vanskelig. I 1992 ble de separert og deretter skilt i 1996.

Innen skilsmissen var et faktum, hadde Nelson Mandela sparket henne fra stillingen som visekulturminister. (NTB)