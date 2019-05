WHO: Forurensning er den nye tobakken

Generaldirektør i WHO, Tedros Adhanom Ghebreysus omtaler luftforurensning som «den nye tobakken». Han mener det er på tide å bekjempe dårlig luftkvalitet på samme måte som vi bekjempet sigaretter for bare få år siden.

«Et rent og sunt miljø er den viktigste faktoren for å ivareta en god helse. Får vi en renere luft, kan vi stanse eller i det minste redusere noen av de aller største helserisikoene vi har», uttalte Tedros i forkant av WHOs første globale forurensningskonferanse som skal finne sted i Geneve neste uke, i følge The Guardian.

Les også: Advarer mot miljøskader fra fornybar satsning

Verst i Asia

Kanpur i India er verdens mest forurensede by, men langt ifra landets eneste. Hele ni av 10 av verdens mest forurensede byer ligger i India. Den første ikke-indiske byen på lista er Bamenda i Cameroon, som er verdens åttende mest forurensede by. Fra og med verdens 22 mest forurensede by, kinesiske Ji`nan, er det i hovedsak kinesiske byer som fyller resten av listen.

Les også: Her dør 2,8 millioner av luftforurensing hver eneste år

Skader mer enn lunger

Forurensning fører til langt større lidelser enn mange av oss er klar over. Ifølge WHO folkehelsedirektør Maria Neira er det barn og unge i utvikling som tar mest skade av å puste inn forurenset luft. Flere eksperter advarer nå mot sammenhengen mellom dårlig luftkvalitet og luftveissykdommer, kreft og redusert intelligens blant barn. «Vi er nødt til å spørre oss selv hva vi utsetter barna våre for. Svaret er dessverre sjokkerende klart: Vi forurenser fremtiden deres og det burde bekymre oss alle», har hun uttalt. Hvert eneste år dør et sted mellom syv ni millionoer mennesker som følger av dårlig luft.

Les også: Trump vil at muren males svart så den blir for varm til å klatre på