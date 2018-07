Verden

De nye tiltalepunktene har en minstestraff på ti års fengsel og en maksimumsstraff på livstid, opplyser påtalemyndigheten på Manhattan mandag.

Weinstein er fra før tiltalt for voldtekt og overgrep mot en kvinne i 2013 og en annen kvinne i 2004. De nye tiltalepunktene dreier seg om grove seksuelle overgrep mot en annen kvinne i 2006.

– En storjury på Manhattan har nå tiltalt Weinstein for noen av de mest alvorlige seksualforbrytelsene som finnes i New Yorks straffelov, sier sjefen for påtalemyndigheten, Cyrus R. Vance Jr, i en pressemelding.

66 år gamle Weinstein har gjentatte ganger benektet de mange overgrepsanklagene mot ham, og han erklærte seg på ny ikke skyldig da han i juni stilte i et rettsmøte i New York.

Kausjon

Han slapp varetektsfengsling mot en kausjon på 1 million dollar i mai. Weinstein må bære elektronisk fotlenke og får ikke reise utenfor delstatene New York og Connecticut.

Vance roser det «usedvanlige motet utvist av de overlevende som har stått fram» og understreker at Weinstein-etterforskningen fortsetter.

– Dersom du har overlevd det predatoriske misbruket som Weinstein er tiltalt for, er det fortsatt ikke for sent å søke rettferdighet, sier Vance.

Weinsteins advokat Ben Brafman klienten forventer «full oppreisning» i kjølvannet av de nye anklagene og gjentar at alle Weinsteins handlinger har skjedd med samtykke. Det er planlagt et nytt rettsmøte for 66-åringen 9. juli.

Metoo

Rundt 100 kvinner har stått fram og fortalt at de har blitt utsatt for seksuell trakassering og overgrep fra Harvey Weinstein de siste par tiårene. Inntil avsløringene i fjor høst var Weinstein regnet som en av Hollywoods aller mektigste menn.

Salma Hayek, Gwyneth Paltrow og Angelina Jolie er blant et tjuetall skuespillere som har anklaget Weinstein for seksuell trakassering. Andre har fortalt at de ble voldtatt.

Anklagene mot Weinstein ble startskuddet for metoo-kampanjen som har bidratt til avsløring av trakassering og overgrep i en lang rekke land.

Weinstein ble første gang tiltalt i New York i mai, nesten åtte måneder etter at de første offentlige anklagene mot ham dukket opp.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter !

(NTB-AFP)