Verden

Weinstein er fra før tiltalt for voldtekt og overgrep mot en kvinne i 2003 og en annen kvinne i 2004. Tiltalen som ble kjent mandag, dreier seg om seksuelle overgrep mot en annen kvinne i 2006.

De nye tiltalepunktene har en minstestraff på ti års fengsel og en maksimumsstraff på livstid, opplyser påtalemyndigheten på Manhattan.

66 år gamle Weinstein har gjentatte ganger benektet de mange overgrepsanklagene mot ham, og han erklærte seg ikke skyldig da han i juni stilte i et rettsmøte i New York.

Over 100 kvinner har fortalt at de har blitt utsatt for seksuell trakassering og overgrep fra Harvey Weinstein, som inntil avsløringene i fjor høst var regnet som en av Hollywoods aller mektigste menn.

(NTB-AFP)