Weinstein løslatt mot kausjon

Verden

Kausjonen på 1 million dollar gikk gjennom i en domstol på Manhattan mandag, i henhold til en avtale inngått 25. mai. Weinstein forbys å dra fra delstatene New York og Connecticut, der han bor, og han har levert inn passet. Weinstein er også utstyrt med en elektronisk overvåkingsenhet.

Han ble fraktet inn i rettslokalet iført håndjern, men fikk sitte uten håndjern under rettsmøtet. Hans forsvarer Ben Brafman sa det ikke er noe som tyder på at den 66 år gamle fembarnsfaren vil flykte.

Tiltalt for voldtekt

Et tillegg i tiltalen ble også lagt fram – en anklage fra en tredje kvinne som mener filmmogulen truet til seg sex med henne i 2006. Dette punktet ble også kjent i forrige uke. Fra før er han tiltalt for to tilfeller av voldtekt – en i 2004 og en annen i 2013.

Weinsteins forsvarer sa at Weinstein står fast på sitt syn om at anklagene er falske, og at han vil bli renvasket.

Neste høring i rettssaken er berammet til 20. september.

100 kvinner varslet

Rundt 100 kvinner, blant dem den norske skuespilleren Natassia Malthe, har stått fram og fortalt at de har blitt utsatt for seksuell trakassering og overgrep fra Harvey Weinstein de siste par tiårene. Inntil avsløringene i fjor høst var Weinstein regnet som en av Hollywoods aller mektigste menn.

Anklagene mot Weinstein ble startskuddet for metoo-kampanjen som har bidratt til avsløring av trakassering og overgrep i en lang rekke land.

(NTB)