Minnegudstjenesten i USAs hovedstad var preget av temaer som forsoning, samarbeid og verdighet.

Bush senior døde i sitt hjem i Houston fredag, 94 år gammel. Han ble hyllet i en seremoni som både inneholdt tårer og humor.

Foruten president Donald Trump var de fire gjenlevende presidentene – Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama – også til stede.

– Ingen kyniker

– Han var en stor og edel mann. Den beste faren en sønn eller datter kunne ha. I sorgen er det en trøst å vite at pappa igjen klemmer Robin, og holder mors hånd igjen, sa George W. Bush i minnetalen han holdt for sin far.

Han trakk også fram hvordan hans far hadde en evne til å se det beste i alle mennesker.

– Horisontene han så var lyse og håpefulle. Han var en optimistisk mann. Han satte karakter over meritt. Han var ingen kyniker. Han så etter det gode i alle mennesker – og han fant det, sa Bush.

Flere politiske figurer med tilknytning til president Bush talte under minnegudstjenesten, blant dem Brian Mulroney, som var Canadas statsminister under Bushs periode, og som hadde et nært vennskap med presidenten.

Kisten med George H.W. Bush sto i kongressbygningen før den ble brakt derfra til Washington National Cathedral, der minnegudstjenesten ble holdt.

Skal bisettes torsdag

Bush skal torsdag bisettes fra universitetsbiblioteket i Texas som er oppkalt etter ham, og stedes til hvile på Bush-familiens gravsted. Der ligger også hans kone Barbara, som døde i april, begravd, samt datteren Robin som døde tre år gammel.

Til stede i Washington var også Storbritannias prins Charles, Tysklands regjeringssjef Angela Merkel, Jordans kong Abdullah og dronning Rania, og Polens tidligere president Lech Walesa og mange flere.

I Kosovo erklærte myndighetene onsdag nasjonal sørgedag til minne om Bush. Sørgedagen ble blant annet markert med tegning av det amerikanske flagget på en barneskole, og det ble flagget fra halv stang i landet.

Bush blir regnet som en viktig tidlig alliert med de etniske albanerne i den tidligere serbiske provinsen.

