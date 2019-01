Av Nils-Inge Kruhaug

Avisen har faktasjekket hver eneste offentlige uttalelse Donald Trump har kommet med etter at han flyttet inn i Det hvite hus i januar 2017 og tegner et bilde av en president som langt på vei framstår som en lystløgner.

Trump har fra første dag som president vist at han har en lettvint omgang med sannheten, noe ledende amerikanske medier gang på gang har påpekt.

I stedet for å erkjenne feil, gjentar presidenten imidlertid tilbakeviste påstander gang på gang og anklaget medier som påpeker feil for å bringe «fake news».

Stadig flere

Washington Post har opprettet en egen database for å registrere og faktasjekke Trumps mange uttalelser, og avisen konstaterer at det kommer stadig flere uriktigheter fra presidentens munn og Twitter-konto.

Mens han under sitt første år som president i gjennomsnitt kom med 5,9 uriktigheter daglig, var antallet det andre året nærmere tredoblet til gjennomsnittlig 16,5 daglig.

Flest uriktigheter har han framsatt om immigrasjon, hele 1.433, konstaterer Washington Post.

Latterlige påstander

Bare under sin siste TV-tale kom Trump med tolv uriktige eller villedende påstander, blant annet om heroinsmugling over grensa fra Mexico.

Trump hevder muren han har lovet å bygge, langt på vei vil få slutt på heroinsmuglingen. Men statistikken fra amerikansk narkotikapoliti viser at mesteparten av narkotikaen fraktes inn via ordinære grenseoverganger.

– Dersom vi bygger en mektig stålbarriere langs grensa i sør, vil kriminaliteten og narkotikaproblemene i landet vårt raskt og i stor grad bli redusert. Noen sier at det vil bli snakk om en halvering, lød en av påstandene han kom med i TV-talen.

– En latterlig påstand, som ingen beviser bygger opp under, konkluderer Washington Post.

Utenrikspolitikk og handel

Trump har også kommet med 900 uriktige eller villedende påstander om utenrikspolitiske spørsmål, samt 854 om internasjonal handel, konkluderer Washington Posts faktasjekkere.

Han har i tillegg framsatt 790 uriktige eller villedende påstander om amerikansk økonomi og 755 om arbeidsmarkedet i USA.

Den uriktige påstanden han har gjentatt oftest, hele 127 ganger, er at han har gjennomført det største skattekuttet i USAs historie. Dette stemmer ikke, da det i løpet av de siste 100 årene sju ganger er gjennomført større skattekutt, slår eksperter fast.

Over 30 om dagen

Trump har 112 ganger også hevdet at amerikansk økonomi aldri har vært sterkere enn under ham, men dette avvises av økonomiske eksperter som viser til at gikk bedre under presidentene Ulysses S. Grant, Dwight D. Eisenhower, Lyndon B. Johnson og Bill Clinton.

I løpet av sine 730 første dager ved makten greide presidenten å holde seg til den hele og fulle sannhet bare 82 dager, og det var i hovedsak dager han tilbrakte på golfbanen.

Det var også 74 dager der han kom med over 30 løgner, uriktigheter og villedende påstander, konstaterer Washington Post.



Donald Trump har kommet med over 8.000 uriktige eller villedende påstander siden han overtok som president for to år siden, og bløffer stadig oftere, viser Washington Posts faktasjekk. Foto: AP / NTB scanpix