Det meldte Washington Post tidligere torsdag, før det så ble bekreftet fra offisielt hold.

56 av de 100 senatorene stemte torsdag for utnevnelsen. Bernhardt har vært fungerende minister etter at forgjengeren Ryan Zinke gikk av i januar etter å ha blitt gransket for en rekke forhold.

Bernhardt, som er fra delstaten Colorado, jobbet i innenriksdepartementet under president George W. Bush, og han var viseinnenriksminister under Zinke.

Han har vært lobbyist og advokat på vegne av flere olje- og gasselskaper.

Republikanere mener hans bakgrunn gjør ham til en velinformert og erfaren leder for departementet, mens demokrater og miljøvernere mener han kan havne i interessekonflikter.

