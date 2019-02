– Det er ikke engang sikkert at Donald Trump er president når vi kommer til 2020, sa Warren da hun søndag møtte tilhengere i Cedar Rapids i Iowa.

– Det er faktisk ikke engang sikkert at han er en fri mann, la hun til og viste til de mange etterforskningene som kaster skygger over Trump og hans administrasjon.

Skarp kritiker

Warren vil ikke si om hun mener at Trump bør stilles for riksrett, men understreker at spesialetterforsker Robert Mueller nå må få anledning til å sluttføre sin etterforskning av anklagene om at Trump fikk russisk bistand til å vinne valget i 2016.

– Hvor mange etterforskninger er i gang nå? Det er ikke lenger bare Muellers etterforskning. Det er mange og det er alvorlige etterforskninger. Vi får se hva som skjer, sa hun.

Elizabeth Warren ble senator fra Massachusetts i 2012, og jussprofessoren fra Harvard har lenge markert seg som en av Demokratenes skarpeste kritikere av Trump.

Under søndagens valgkampmøte i Iowa sparte hun heller ikke på kruttet i sin omtale av presidenten.

Rasistisk

– Hver eneste dag kommer det en rasistisk Twitter-melding, en hatefull Twitter-melding, noe skikkelig mørkt og stygt. Hva skal vi som kandidater, som aktivister, som presse gjøre med dette, spurte Warren, som mener at Trump ikke bør få sette dagsorden med sine mange utfall.

Kort tid etter at 69-åringen lørdag kunngjorde at hun ville forsøke å bli Demokratenes presidentkandidat, omtalte presidenten henne nok en gang sarkastisk som «Pocahontas» i en Twitter-melding.

Warren hevdet tidlig i den politiske karrieren at hun delvis hadde indianer-opphav, noe Trump latterliggjorde. Han lovet henne 1 million dollar dersom hun kunne legge fram bevis for påstanden, noe hun gjorde i form av en DNA-test. Pengene fra Trump har hun ikke sett noe til.