Voldsom uro på Nørrebro i København

– Uroen har vært og er stadig massiv i området, sier visepolitiinspektør Jesper Bangsgaard fra København-politiet, som er massivt til stede på grunn av uroen.

Politiet blir angrepet med brostein, sykler og andre gjenstander, opplyser han til dansk TV 2.

Paludan stiftet mikropartiet Stram Kurs i 2017. Partiet tar blant annet til orde for å forby islam i Danmark, utvise flyktninger og annullere dansk statsborgerskap for ikke-vestlige innvandrere. Paludan ble nylig dømt til 14 dager betinget fengsel for overtredelse av rasismeparagrafen.

Fra Facebook-profilen til partistifter Rasmus Paludan

Søndag skulle Paludan ha holdt en demonstrasjon i Mjølnerparken, men av ukjente grunner ble den i siste øyeblikk flyttet til Blågårds Plads.

Ifølge EkstraBladet hadde demonstrasjonen pågått i 15–20 minutter da en person stormet fram mot Paludan. Personen ble pågrepet. Spenningen økte ytterligere da Paludan begynte å kaste en koran opp i luften. Paludan ble deretter selv geleidet vekk av politiet, opplyser Bangsgaard.

Politiet ber folk unngå området.

I mars brant Paludan og medlemmer av hans lille parti en utgave Koranen utenfor Christansborg slott. Hendelsen fant sted samtidig som islamister arrangerte fredagsbønn utenfor Folketinget til minne om ofrene for moskeangrepet i New Zealand, der 50 mennesker ble drept av en australsk høyreekstremist.

