Visepresident Mike Pence er i hardt vær etter å ha sammenlignet sjefen sin, Donald Trump, med borgerrettighetsforkjemperen Marin Luther King jr., under et intervju på CBS News.

Mike Pence argumenterte der for Donald Trumps mur, langs den mexicanske grensen, med sitater fra Dr. Kings tale «I have dream»-tale, under intervjuet med CBS.

21. januar er MLK-day i USA. Men i år som i fjor, hadde verken Donald Trump eller Mike Pence planer om å delta i noen markering på det som ville vært Dr. Kings 90-års dag.

De snudde så mandag og besøkte Martin Luther King jr. sitt minnesmerke i Washington DC.

Sammenligning

Visepresident Mike Pence mente at Donald Trump gjør som borgerrettighetsforkjemperen Martn Luther King Jr., når han vil tvinge igjennom en mur langs grensen til Mexico. Dette var sågar dagen før Dr. King vile ha fylt 90 år.

Pence siterte fra den berømte «I have dream»-talen til Martin Luther King Jr som han holdt på trappen til Lincoln-monumentet i den amerikanske hovedstaden i 1963.

– Et av mine favorittsitater fra Dr. King var «nå er tiden for å innfri løftene om demokrati», sa Pence.

When asked what Democrats were involved in conversations about a DACA deal, @VP points to “good conversations” w/ Dems. He says, “The leadership has discouraged them, in the House and the Senate, from engaging the administration, so I want to respect those conversations.” pic.twitter.com/T3YLTkQx8h — Face The Nation (@FaceTheNation) 20. januar 2019

Mur

Pence fortsatte å snakke om King og hvordan han endret USA.

– Han inspirerte oss til endringer gjennom en lovgivende prosess, for å bli en perfekt union. Det er akkurat hva president Trump ber Kongressen om å gjøre - å få partene til bordet i god tro, sa Pence og siktet til at Trump har tilbudt Demokratene det han mener er et fornuftig kompromiss for å løse budsjettstriden, som har ført til at deler av offentlig sektor står uten finansiering og nå har vært stengt i 30 dager.

– Vi vil sikre vår grense. Vi vil gjenåpne landets offentlige sektor, og vi vil vil bringe nasjonen framover, som presidenten sa i går (fredag journ. anm.), å starte en større diskusjon om innvandringsreform i månedene framover, sa han videre.

«Skammelig»

Pences uttalelser falt ikke i god jord hos mange, skriver NBC News.

Særlig ikke siden Pence utelot at King kritiserte Berlin-muren under et besøk i byen et år senere, påpeker NBC News.

Kogresskvinne Jackie Speier (D) kalte Mike Pences bruk av Kings ord for «hinsides skammelig».

To equate the legacy of one of America’s finest statesmen and champions of civil rights with a vanity project built on racist ideology and hatred is beyond disgraceful. @VP owes the American people, and the memory of Dr. King, an immediate and profuse apology. @POTUS is no MLK! — Jackie Speier (@RepSpeier) 20. januar 2019

National Association for the Advancement of Colored People (NCAAP), hvor Dr. King var styremdelem kalte uttalelsene fra Mike pence for «en fornærmelse».

MLK

Martin Luther King jr. var sønn av en baptistprest og ble født i Atlanta i 1929. Som 25-åring ble han selv prest og tok senere en doktorgrad i teologi, skriver NTB.

Inspirert av indiske Mahatma Gandhi og hans ikkevoldskamp, ble King en ledende skikkelse i borgerrettsbevegelsen i USA. Han kjempet ikke bare mot rasehatet og diskrimineringen av de svarte i det dypt segregerte landet, men talte også andre vanskeligstiltes sak.

– Jeg har en drøm

I 1963 holdt han sin «Jeg har enn drøm»-tale på trappen til Lincoln-monumentet i Washington, foran 200.000 tilhørere. Den regnes i dag som en av verdens mest berømte taler og var et vendepunkt for den amerikanske borgerrettsbevegelsen.

– Jeg har en drøm om at denne nasjonen en dag vil reise seg og leve opp til den sanne betydningen av grunnlovserklæringen, at alle mennesker er født like, sa King i den 17 minutter lange talen.

– Jeg har en drøm om at mine fire små barn en dag skal leve i en nasjon der de ikke bedømmes ut fra hudfarge, men ut fra sin karakter og personlighet, fortsatte han.

Nobels fredspris

Året etter ble King belønnet med Nobels fredspris for sin ikkevoldskamp, og 10. desember 1964 vandret han og kona Coretta gjennom et hav av fakler og hurrarop i vinterkulden på Universitetsplassen i Oslo.

Beslutningen om å gi prisen til King ble møtt med stor begeistring i Norge, men konservative Aftenposten var et unntak og stilte på lederplass spørsmål om han oppfylte statuttene i Alfred Nobels testamente.

Uhyggelig profetisk

Sin siste tale holdt Martin Luther King jr. i hovedkvarteret til Church of God in Christ, USAs største og eldste pinsemenighet, i Memphis i Tennessee 3. april 1968. Den var uhyggelig profetisk.

King hadde reist til Memphis for å vise solidaritet med streikende svarte renholdsarbeidere, som fikk dårligere betalt enn sine hvite kollegaer.

– Jeg vet ikke hva som kommer til å skje nå. Vi har vanskelige dager foran oss. Men det gjør ikke noe. For jeg har vært på fjellets topp, jeg bryr meg ikke, sa King i talen.

Det lovede land

– Jeg håper i likhet med alle andre å få et langt liv. Lang levetid er viktig. Men jeg er ikke bekymre for dette nå, fortsatte han.

– Jeg har sett det lovede land. Det er ikke sikkert at jeg kommer dit sammen med dere. Men i kveld vil jeg at dere skal vite at vi som et folk skal nå det lovede land. Derfor er jeg lykkelig i kveld, det er ingenting som bekymrer meg, jeg frykter ingen, sa King.

Noen timer senere var han død, men de svartes kamp mot rasisme og urett i USA lever videre i Martin Luther Kings navn og ånd.

Martin Luther King jr.

* Amerikansk baptistpastor, borgerrettighetsleder og vinner av Nobels fredspris.

* Født 15. januar 1929 i Atlanta i Georgia.

* Ordinert som baptistpastor i 1948. I 1955 tok han doktorgrad i teologi ved Boston University.

* Var president for borgerrettsgruppen Montgomery Improvement Association (1955–60) og president for den kristne borgerrettsgruppen Southern Christian Leadership Conference (fra 1957).

* I august 1963 ledet han «marsjen mot Washington». Opp mot en kvart million mennesker deltok i det som er blitt kalt den største demonstrasjon i USAs hovedstad noensinne. Det var har han framførte den berømte «I have a dream»-talen.

* Tildelt Nobels fredspris i 1964 for sin ikkevoldelige kamp for borgerrettigheter og sosial rettferdighet.

* Skutt og drept i Memphis i Tennessee 4. april 1968. Han etterlot seg kone og fire barn.

* Tredje mandag i januar er siden 1986 offentlig helligdag i USA til minne om King.

(Kilde: The King Center, Nobelkomiteen, NTB)