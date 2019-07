Ivanka Trumps, president Donald Trumps eldste datter, reiser seg for å holde en tale under G20 møte i Osaka i slutten av juni. Her er hun i celebert lag, blant annet sammen med tidligere britisk statsminister Theresa May, Canadas statsminister Justin Trudeau (andre rad), dronning Maxima av Nederland, Japans statsminister Shinzo Abe og Indonesias president Joko Widodo (foran).