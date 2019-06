Vindmølle-demonstranter på terrorliste i Nederland

– Ekstremistiske protestaksjoner i regi av en liten gruppe anonyme aktivister mot oppføringen av vindmøller i provinsene Drenthe og Groningen har fortsatt og hardnet til de siste månedene, heter det i den nye trusselvurderingen fra antiterrormyndigheten NCTV.

Ga opp prosjekt etter trusselbrev

Minst to selskaper har ifølge NCTV blitt påført millioner av euro i tap og har måttet avlyse byggeprosjekter «av frykt for angrep».

Ved et tilfelle i april skrinla et ikke navngitt selskap en kontrakt etter å ha mottatt et trusselbrev om å avlyse byggeprosjektet innen 48 timer. Et annet selskap i Drenthe mottok også trusselbrev.

Nederland har som mål at 14 prosent av landets energiforsyning skal være fra fornybare kilder innen 2020. Men vindmølle-motstanderne setter kjepper i hjulet.

Dumper asbest

Protestenes omfang har blitt så stort at politiet har etablert en spesialgruppe for å etterforske trusselbrev som aktivister har sendt.

Ulovlig asbest har blitt dumpet på steder der vindmøller er planlagt oppført, og det er hengt opp plakater som viser lokale politikere iført nazi-hatter.

Tre menn ble i forrige uke pågrepet for trusler og for asbest-dumping.

Mindre gass

Nederland satser mer på vindkraft for å forsøke å oppnå EUs klimakrav. Landet satser også mer på alternativ energi fordi det trapper ned på gassvirksomheten i Europas største gassfelt i Groningen-provinsen etter en rekke jordskjelv.