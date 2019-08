Lederne i sju av verdens største økonomier reiser i helgen til franske Biarritz til årets G7-møte.

I forkant har Frankrikes president Emmanuel Macron lagt en plan for at USAs president Donald Trump ikke skal stjele showet, ifølge Politico.

Fjorårets møte endte i kaos, etter at Trump trakk sin støtte til slutterklæringen det allerede var enighet om.

Canadas statsminister Justin Trudeau, som på en pressekonferanse hadde kritisert USAs straffetoll på stål og aluminium, skal ha utløst utfallet.

Indre spenninger skal være grunnen til at Macron onsdag kunngjorde at det ikke blir noen felles slutterklæring i år.

Grønland-nei

Flere pågående konflikter er bakteppet for Trump under årets G7-møte.

Handelskrigen med Kina fortsetter, men et avlyst statsbesøk til Danmark har fått mest oppmerksomhet de siste dagene. Bakgrunnen for det avlyste besøket var et tvert nei fra Danmarks statsminister Mette Frederiksen til å selge Grønland til USA.

Amerikanske ønsker om å kjøpe Grønland, her fra byen Kulusuk, har møtt motbør i Danmark. Foto: Jonathan Nackstrand/NTB scanpix

Kritikken har haglet mot Trump etter avlysningen, men den amerikanske presidenten har gått ut mot Frederiksen.

– Det var upassende og vemmelig. Man snakker ikke slik til USA, sa Trump onsdag.

I et intervju søndag kalte Frederiksen i hans ønske om å kjøpe Grønland for «absurd», og onsdag sa hun at hun var «ergerlig og overrasket» over avlysningen.

Opphetet

Andrew Hammond, som er tilknyttet den utenrikspolitiske tankesmia LSE IDEAS ved London School of Economics and Political Science, trekker fram flere andre saker som trolig tas opp i helgen:

* Handel

* Russland

* Venezuela

* Sikkerhetspolitikk

– I flere saker er uenigheter mellom vestlige makter og USAs president Donald Trump ventet å øke den diplomatiske temperaturen, skriver Hammond i den canadiske avisen The Globe and Mail.

Russland

Avstanden mellom Trump og de andre statslederne ble tydelig i fjor, skriver Hammond videre.

Blant annet tok Trump på dag en til orde for at Russland igjen bør få en plass ved bordet. Tirsdag gjentok han oppfordringen.

Russland ble ekskludert fra G7 (da G8) i 2014, etter annekteringen av den ukrainske Krim-halvøya.

Russlands president Vladimir Putin og Frankrikes Emmanuel Macron holdt møter i Sør-Frankrike tidligere i uka. Foto: Gerard Julien/NTB scanpix

– Det er viktig at Russland på sikt kan bli en del av G8 igjen, men det er en ufravikelig betingelse at det blir en løsning på konflikten med Ukraina, sa Frankrikes president onsdag denne uka.

Kina og biler

Handelskrigen med Kina og potensielle økte amerikanske tollavgifter på europeiske biler vil trolig prege møtet, skriver Hammond. Lederne kan prøve å glatte over konflikten ved å heller konsentrere seg om saker knyttet til geo- og sikkerhetspolitikk, fortsetter han.

Nord-Korea, terror og den politiske situasjonen i Venezuela kan samle møtet.

Sosial ulikhet, likestilling, biologisk mangfold, digital endring og partnerskap med Afrika er andre saker som skal diskuteres, skriver NTB.

Utskiftinger

G7 består av Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Canada.

Tyskland og forbundskansler Angela Merkel går inn i møtet etter nyheten om at landets økonomi krympet i andre kvartal og frykt for at en resesjon kan være på trappene.

I Italia skaper regjeringskrise usikkerhet, og tidligere i uka trakk statsminister Giuseppe Conte seg. En ny regjering var i skrivende stund ikke klar.

En ny statsminister som imidlertid er klar, er Storbritannias Boris Johnson. Han er av flere omtalt som «Storbritannias Trump».

Boris Johnson og Donald Trump skal begge på helgens G7-møte i Frankrike. Foto: Tolga Akmen og Jim Watson/NTB scanpix

Johnson må være tett på den amerikanske presidenten, men ikke for tett, skriver The New York Times. Johnson prøver å få til en avtale med USA for å sikre økonomien etter brexit, men en for tett allianse kan være en risiko i møte med andre europeiske land, skriver avisen.

Utskiftinger står også for tur i EU, som møter som fast representant på G7. Et nytt EU-parlament ble valgt i mai i år.

