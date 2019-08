President Donald Trumps besøk til grensebyen El Paso i Texas ble bekreftet mandag.

Kort tid etter sa både lokalpolitikere og innbyggere tydelig fra at de ikke ønsker ham velkommen.

– Fra mitt ståsted er han ikke velkommen her, sa den demokratiske kongressrepresentanten Veronica Escobar i et intervju med TV-kanalen MSNBC mandag.

– Så lenge presidenten ikke tar ansvar og fjerner målskiven fra ryggen vår og menneskeliggjør lokalsamfunn som mine, er det ikke passende, skrev Escobar, ifølge NTB.

Lørdag drepte en 21 år gamle Patrick Crusius minst 22 mennesker inne i en butikk i byen.

Den republikanske borgermesteren i El Paso, Dee Margo, har forsvart presidentens besøk.

Trump skal trolig også besøke byen Dayton i Ohio onsdag. Der ble ni mennesker drept i en masseskyting natt til søndag.

Sagt nok

Over 80 prosent av innbyggerne i El Paso har latinamerikansk opphav, ifølge Washington Post. Området har de siste årene blitt et av stedene der mange asylsøkere og migranter fra Latin-Amerika ulovlig tar seg inn i USA.

Politisk står demokratene sterkest, og Hillary Clinton fikk 69 prosent av stemmene i El Paso fylke ved presidentvalget i 2016.

Antonio Basbo bærer et kors for kona, Margie Reckard, som ble drept i El Paso, til en minnemarkering. Foto: Marc Ralston/NTB scanpix

Innbygger John Smith-Davis er blant dem som er kritiske til Trump.

– Vi var trygge fram til han begynte å snakke. Han gjorde oss til et mål med sin hatefulle retorikk, sier Smith-Davis til avisen Los Angeles Times.

Jaime Abeytia har bodd i El Paso i 22 år. Med mindre presidenten har med seg konkrete politiske forslag som vil gjøre enkelte våpen vanskeligere å få tak i, er ikke et Trump-besøk interessant, sier han.

Andre mener det er for tidlig å trekke inn politikk.

– Det er fortsatt flere som ikke er gravlagt ennå, og folk prøver å gjøre politiske poenger ut av det, sier 72 år gamle Bob Pena.

– Psykisk syke

I en tale mandag sa Trump at USA må «enstemmig fordømme rasisme, fordommer og hvit overmakt». Samtidig gjentok han at de to gjerningsmennene bak skytemassakrene i helgen var psykisk syke.

Kritikere mener Trump velger å trekke fram psykisk helse for å slippe å ta tak i vanskeligere saker, som våpenkontroll eller påvirkningen hans egen retorikk kan ha på andre.

Donald Trump holdt tale om masseskytingene i El Paso og Dayton i Det hvite hus. Foto: Evan Vucci/NTB scanpix

Selv om Trump mandag gikk ut mot rasisme og hvit overmakt, er presidentenes retorikk i sentrum for mye kritikk. Demokraten Beto O’Rourke, som selv er fra El Paso, er blant dem som mener Trump nører opp under rasisme.

Hvit nasjonalisme

Mer informasjon om 21-åringen som skjøt og drepte minst 22 mennesker lørdag, har begynt å komme fram.

Crusius, som står overfor en tiltale for innenlandsk terrorisme, kjørte mer ti timer fra hjembyen for å utføre massakren.

21-åringen står trolig bak et sterkt innvandringsfiendtlig og rasistisk manifest. I det angivelige manifestet skriver han at angrepet er et svar på «en latinamerikansk invasjon i Texas». Avsenderen skriver at han også før Trump ble president begynte å frykte at Texas skal bli en bastion for demokratene, ifølge CNN.

Walmart-butikken der lørdagens skytemassakre fant sted er populær blant både innbyggere i El Paso og mexicanere som krysser grensa for å handle.

