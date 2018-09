Vil hjelpe til med å gjenoppbygge Syria

Verden

Kun timer før Tysklands utenriksminister Heiko Maas i går møtte sin russiske motpart Sergej Lavrov i Berlin, svarte han på oppfordringen president Vladimir Putin kom med i august om tysk deltakelse i gjenoppbyggingen av Syria.

– Dersom vi får en politisk løsning som fører til frie valg, er vi klare til å ta ansvaret for gjenoppbyggingen, skrev Maas på Twitter.

Ber om stans i Idlib-angrep

Før Lavrovs avreise til Berlin kritiserte han Tyskland for manglende engasjement i gjenoppbyggingsprosjektet.

– Det er poengløst å forplikte seg til gjenbygging om flyktninger ikke kan returnere trygt til Syria uten at de blir forfulgt av Assad, kontret Maas.

Samtidig ba Maas Russland bruke sin innflytelse til å be Bashar al-Assad reversere det varslede stormløpet mot Idlib-provinsen. Syriske regjeringsstyrker, støttet av russiske kampfly, har de siste ukene angrepet opprørsmål i Idlib og truer med en storoffensiv mot provinsen, som delvis kontrolleres av opprørsgrupper.

Tyskland vil imidlertid ikke kreve avsettelsen av Bashar al-Assad som et vilkår for deltakelse i gjenoppbyggingsarbeidet.

– Jeg vil gjøre det klart for Lavrov at vår forventning er at det ikke blir et storoffensiv i Idlib, poengterte Maas.

Ny syrisk grunnlov

FNs spesialutsending for Syria, Staffan de Mistura, var i går vert for et møte i Genève, der han sammen med utsendinger fra USA, Storbritannia, Frankrike, Saudi-Arabia, Egypt og Jordan ville sette ned en komité som skal bidra til å lage utkast til ny grunnlov for Syria.

Samtidig som verdenssamfunnets oppmerksomhet smått har begynt å rette seg mot Syrias framtid, kan det se ut til at Idlib kan bli den siste slagmarken i Assads kamp mot de gjenværende opprørerne, rundt 10.000 av dem.

Forhandlingskort

Forrige uke intensiverte Russland og syriske regimestyrker luftangrepene i Idlib. Hundretusener av sivile er fastklemt i provinsen, og faren for en humanitær krise har utløst hektisk diplomatisk virksomhet.

Tyskland har ikke spilt en like sentral rolle i Syria-konflikten som Russland, et land som har hatt tung militær tilstedeværelse i området i flere år. Russerne er imidlertid avhengige av vestlig støtte i gjenoppbyggingen av Syria, noe som kan gi vestlige land et forhandlingskort.

– Verken Iran, Tyrkia eller Russland kan ta det ansvaret på egen hånd, har Maas sagt.

Russlands president Vladimir Putin skal mandag ha samtaler med sin tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan om situasjonen i Syria.

– President Erdogan vil møte Putin mandag, sa Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu under en TV-sendt pressekonferanse.

Møtet vil finne sted i den russiske byen Sotsji.(NTB)