Verden

STOCKHOLM (Dagsavisen): Mette Frederiksen satte sitt preg på SAMAK-kongressen allerede før hun kom. Mandag lanserte partiet hennes et innvandringsforslag som innebærer at ingen skal få søke asyl fra dansk jord. Det skapte mildt sagt reaksjoner.

– Brutt sammen

I talen til sine nordiske kollegaer tirsdag forklarte hun hva som er bakgrunnen for forslaget.

– Vi vil selv bestemme hvor mange som kommer til Danmark, hvem som kommer og i hvilken takt. For med hånden på hjertet, mine venner: Dagens asylsystem har brutt sammen. Å være humanist er ikke å forsvare dagens system. Mens vi sitter her, så setter en gummibåt av sted over Middelhavet, og vi vet ikke om alle kommer over i live. Det i seg selv burde få oss til å endre systemet, sier Frederiksen.

– Største utfordringen

Til Dagsavisen utdyper Frederiksen:

– Innvandring er den største utfordringen for samfunnet vårt, hvis ikke vi får integreringen til å fungere. Det gjelder samfunnsøkonomisk, men også kulturelt, sier Frederiksen.

Begrense ikke-vestlige

Hun mener det er spesielt viktig å begrense ikke-vestlig innvandring for å hegne om «danske verdier».

– Det kan vi se at vi har problemer med i deler av innvandrermiljøene i Danmark. Det handler blant annet om noen innvandreres syn på minoriteter, som jøder, synet på homoseksualitet og synet på likestilling mellom menn og kvinner, sier partilederen og legger til:

– Forutsetningen for et tillitsbasert samfunn er at du har et verdifellesskap. Det er utfordringen, og årsaken til at vi må begrense hvor mange som kommer til Danmark.

