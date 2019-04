– Saken måtte komme opp. Det kan bety at russerne har fått et løsningsforslag fra Norge som de er fornøyd med. Det kan igjen bety at Frode kommer hjem relativt raskt etter at en dom foreligger, sier Trine Hamran, som er forfatter og journalist, til Dagsavisen.

Hun har skrevet boka «En god nordmann» om Frode Berg-saken, og er nær venn av den spionsiktede 63-åringen.

Spionsiktelse

Rettssaken mot den tidligere norske grenseinspektøren startet formelt tirsdag, men da var det kun en avklaring av spørsmålet om videre fengsling som skulle behandles.

Selve rettssaken starter med vitneførsel onsdag, har Bergs russiske forsvarer Ilja Novikov opplyst tidligere.

Det er satt av to-tre dager til saken, som skal gå for lukkede dører i Moskvas byrett.

Berg ble i desember 2017 pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva og siktet for spionasje. Siden har han sittet fengslet.

Berg har erkjent kontakt med norsk etterretning og at han har overlevert penger i Moskva per post på adresser han har fått oppgitt av kontakter i Norge, skriver NTB.

Han hadde imidlertid ikke kjennskap til at dette var ledd i spionasje, ifølge hans norske forsvarer Brynjulf Risnes.

Byretten i Moskva der rettssaken mot Frode Berg går. Foto: Tore Meek/NTB scanpix

Etterforskning

I mars kom nyheten om at saken mot 63-åringen var ferdig etterforsket og datoen for rettssaken ble satt.

– Slik du kjenner Berg, hvordan tror du han har det nå?

– Jeg tror han har tillit til at de menneskene rundt ham som skal hjelpe, taler hans sak på best mulig måte og at det kommer en ryddig dom relativt raskt, sier Hamran.

– Ikke minst tror jeg at han har tillit til at norske myndigheter har gjort en god nok jobb for å få til en avtale med Russland for å få ham hjem fort, fortsetter hun.

Tillit og håp

Etter å ha sittet fengslet i over 480 dager, tror Hamran det også er andre følelser i sving hos Berg nå som saken starter.

– Jeg tror han er spent. Han har lenge trodd at det skulle gå fortere, sier hun.

Skuffelsene og nedturene ligger nok under håpet, tror Hamran.

– Men det er et stort framskritt at saken kommer opp nå, fortsetter hun.

Den norske forfatteren håper også på en snarlig løsning, og sier hun tror det kommer en dom.

– Slik det ser ut har han brutt russisk lov på russisk jord. Det store håpet er knyttet til at norske myndigheter har gjort sitt ytterste for å få Frode hjem, sier Hamran.

Hjem snart

Strafferammen for spionasjetiltalen er på 10 til 20 års fengsel. Verken Risnes eller eksperter NTB har snakket med tror Berg blir sittende fengslet i Russland i mange år, selv hvis han skulle få en streng dom.

– Jeg tror ingen, heller ikke russiske myndigheter, er interessert i at han skal sitte veldig lenge i et russisk fengsel. Jeg tror man finner en løsning, sier Risnes.

Han mener det er sannsynlig at det hele tida har blitt jobbet for å få Berg hjem, enten ved en benåding, soningsoverføring eller en politisk eller diplomatisk avtale «på bakrommet» mellom Norge og Russland.

Hamran sier til Dagsavisen at hun håper Berg kan komme hjem allerede til sommeren.

– Hvis ikke noe annet skjer, tror jeg Russland som et minimum vil få ham hjem før det store jubileet i Kirkenes 25. oktober, sier hun.

I oktober holdes det 75-årsmarkering i Kirkenes for den sovjetrussiske frigjøringen av Finnmark.

– Det vil kunne være en interessant symboldato for Russland, fortsetter Hamran.

Kritisk

I boka om saken retter Hamran kraftig kritikk mot norsk etterretningstjeneste og norske myndigheters håndtering av saken i de tidlige fasene. Selv om hun sier kritikken står ved lag, så er den ikke det viktigste akkurat nå.

– Nå som saken starter er det viktigere å se hva som blir utfallet. Vi har kommet til et sentralt punkt, og det er mye viktigere at Frode får en best mulig behandling når han kommer hjem, sier hun.

– Da håper jeg vi kan få en skikkelig samtale om hva som har skjedd og en skikkelig gjennomgang.

E-tjenesten har tidligere uttalt at det er snakk om en konsulær sak, og at det derfor er Utenriksdepartementet (UD) som må uttale seg om den.

UD hadde ikke anledning til å svare på spørsmål før Dagsavisen gikk i trykken tirsdag, men har tidligere sagt at norske myndigheter yter konsulær og praktisk bistand til Berg. De har ikke uttalt seg om hvorfor nordmannen havnet i den situasjonen han er i.

Møter Putin

Statsminister Erna Solberg skal møte Russlands president Vladimir Putin 9. april.

Der håper blant andre Øystein Hansen i støttegruppa til Berg at Solberg vil ta opp saken.

På spørsmål fra NTB forrige uke ville ikke Solberg si noe om hvilke temaer hun vil ta opp i møtet.

Tidslinje i Frode Berg-saken:

* 5. desember 2017: Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg (63) ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter.

* Berg ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSBs fengsel Lefortovo.

* Nordmannen erkjente at han hadde hatt kontakt med norsk etterretning, og at han hadde overlevert penger i Moskva per post på adresser han hadde fått oppgitt av kontakter i Norge, men at han ikke hadde noen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge forsvarer Brynjulf Risnes.

* 19. desember 2017: Arrestasjonen ble kjent for offentligheten.

* 22. april 2018: Bergs advokater bekreftet offentlig at nordmannen var på oppdrag for norsk etterretning.

* 22. mars 2019: Spiontiltalen mot Berg var klar, men innholdet i den er ikke kjent.

* 25. mars 2019: Det bekreftes at rettssaken vil starte 2. april.

* 2. april 2019: Rettssaken starter formelt, men bare med en avklaring av spørsmålet om videre fengsling.

* 3. april 2019: Selve spionsaken starter med vitneførsel, ifølge advokat Ilja Novikov. Det skal være satt av to-tre dager til saken.