En nabolagsgruppe i den amerikanske hovedstaden har startet en kampanje for å gi gata utenfor Saudi Arabias ambassade i Washington D.C. nytt navn: Jamal Khashoggi Way.

Det melder CNN.

Khashoggi ble drept 2. november inne på Saudi Arabias ambassade i Tyrkia, og drapet på den regimekritiske journalisten har ført til protester verden over mot det autoritæret regimet. Saudi Arabias ledere avviste først at de hadde hatt noe med Khashoggis død å gjøre, men presentert med en rekke bevis, har de kalt drapet en ulykke. I følge the Washington Post har CIA konkludert med at Saudi Arabias prins beordret drapet på Khashoggi.

Nå vil naboene i D.C. sørge for at regimet ikke vil kunne glemme den kritiske journalisten.

Skuffet over Trump

Første steg mot navnebytte ble tatt på onsdag denne uka, da en nabolagsguppe stemte ja til det symbolske forslaget som vil gi deler av gata som går foran Saudi Arabias ambassed navnet "Jamal Khashoggi Way." Avgjørelsen var enstemmig.

Nabolagsgruppas kommissær sier de er ekstremt opprørte over drapet, og også over responsen fra Det hvite hus.

Donald Trump har sagt drapet ikke vil føre til noen endring i USAs forhold til Saudi-Arabia selv om det skulle vise seg at landets kronprins Mohammed bin Salman sto bak.

– Vi vil trolig aldri få vite alle fakta om drapet på Jamal Khashoggi. Uansett beholder vi vårt forhold til Saudi-Arabia. USA akter å fortsette å være en trofast alliert med Saudi-Arabia, sa Trump i en uttalelse fra Det hvite hus.

Det fikk naboene i D.C. til å reagere:

– Vi er ekstremt skuffet over den manglende responsen fra Det hvite hus på dette. Vi mener det er et vakum i USAs lederskap og at noen må tre fram og sørge for at samfunnet forstår at dette er noe vi tar på alvor, sier James Harnett til CNN.

Ambassaden ligger i 601 New Hampshire Avenue NW, omtrent tre kilometer unna den norske ambassaden.

