Vil frata Madsen damebesøk i fengselet: – En slags datingsentral

Av Steffen Zachariassen - ABC Nyheter

I fjor ble ubåteieren Peter Madsen dømt til livstid for det brutale drapet på den svenske journalisten Kim Wall.

Etter dommen har avisen BT avslørt at Madsen har hatt besøk av flere kvinner i fengselet.

Det har skapt sterke reaksjoner blant danske politikere.

– Jeg synes det er uhørt at noen av dem som har begått de verste forbrytelser kan drive en datingtilværelse i fengsel, sier Peter Kofod i Dansk folkeparti til DR.

Les også: Madsen: – Jeg tenner ikke på nekrofili

Undersøker lovendring

Nå undersøker Danmarks justisminister Søren Pape Poulsen (K) om de kan begrense at livstidsdømte kan skape nye relasjoner til personer utenfor fengselet.

– Jeg har stor forståelse for at de saker vi har sett avdekket i pressen virker støtende for de pårørende. Jeg har derfor iverksatt undersøkelser for å finne ut av hva som kan gjøres for å begrense livstidsdømtes besøk, sa Pape Paulsen under en behandling av forslaget i Folketinget fredag.

Undersøkelsene kommer som følge av et forslag fra flere politikere fra Dansk folkeparti. Også politikere fra andre partier støtter forslaget.

Ifølge Kofod skal fangene kun få besøk av familie og venner.

Les også: Peter Madsen gir opp jakten på mildere straff

– En datingsentral

Trine Bramsen, rettspolitisk talsmann for Socialdemokratiet, mener det blir feil at Madsen og andre livstidsfanger skal kunne ha et aktivt datingliv i fengselet.

– Det er først og fremst en hån mot Kim Walls minne at en person som har begått en så skrekkelig handling kan få besøk av kvinner på denne måten. Det rammer rettsfølelsen, sa Bramsen fredag.

Hun fortalte at partiet er åpne for at forslaget blir sett nærmere på.

– Vi synes det er fint å kunne få satt en stopper for at våre fengsler fungerer som en slags datingsentral for personer som har begått noen av de verste forbrytelser man kan se for seg, sa hun.

Les også: Peter Madsens ubåt er destruert

– Desperate fanger

Danske fanger har etter loven rett på besøk når de blir fengslet, en rettighet som kan bli fratatt om en person ikke oppfører seg ordentlig.

– Vi synes det er logisk at det hele vendes om på, og at man dermed må opptjene rettigheten til å kunne innlede nye bekjentskaper, sier hun.

Carolina Magdalene Maier i Alternativet støtter ikke forslaget.

– Vi har noen konvensjoner som vi skal overholde i forhold til rettigheter man tross alt har, selv om man er livstidsdømt. Vi deler selvfølgelig bekymringen som er der ute, men vi skal være påpasselig med å gå inn å bestemme hvorvidt livstidsdømte skal kunne ha besøk i fengselet, sa hun.

Bo Yde Sørensen, sekretær i Fengselsforbundet, advarer mot forslaget.

– Hvis man ikke gir dem en sikkerhetsventil og en mulighet for å leve litt som minner om et normalt liv, så får vi veldig desperate fanger, sier han til DR.

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter