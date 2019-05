Mandag la Socialdemokratiet fram sin økonomiske plan fram mot 2025. Den innebærer offentlige utgifter for 37,4 milliarder danske kroner.

Utgiftene skal finansieres ved blant annet å øke og innføre avgifter på ting som telefon, arv og plast.

Helt konkret vil partiet blant annet oppheve skattelettelsene på store kapitalinntekter som kom i 2009.

Planen møter kraftig kritikk fra Danmarks nåværende borgerlige statsminister Lars Løkke Rasmussen fra partiet Venstre.

– Det kan bli dyrt for Danmark, det handler ikke kun om penger, men også om andre ting. De prøver å pakke det inn i en retorikk om at det kun er de rikeste som skal betale, men slik er det ikke, sier han.

Eiendomsskatt

Socialdemokratiet vil også fastholde skatt på fri telefon og internett, samt innføre skatt på bolig og gaver. Dessuten skal sykefraværsperioden som betales av arbeidsgiver, økes fra 30 til 40 dager.

For å dekke inn økte utgifter til blant annet helsevesenet, vil partiet i tillegg sette et tak på konsulentbruk i offentlig sektor.

Løkke Rasmussen mener at Socialdemokratiet nå tar et markant skritt mot venstre og at det ikke lenger kan defineres som et sentrumsparti.

Danmark holder valg på nytt Folketing 5. juni, og forslagene ble lagt fram etter to ukers valgkamp. Det kommer også få dager etter at Løkke Rasmussen tok til orde for et regjeringssamarbeid mellom Socialdemokratiet og hans eget parti.

Socialdemokratiets leder og statsministerkandidat Mette Fredriksen gjorde det klart i en TV-debatt søndag kveld at et slikt samarbeid neppe er aktuelt.

– Sender ikke regning videre

Frederiksen selv mener at den borgerlige regjeringen har kuttet for mye i velferden, og at det nå er på tide å gå motsatt vei.

– Vi sender ingen regninger videre til neste generasjon, så hele utgangspunktet for oss er en ansvarlig økonomisk politikk, sa Frederiksen da hun mandag la fram forslagene på en pressekonferanse i København.

Av de 37,4 milliarder kronene som hentes inn, skal 20,5 milliarder avsettes til det Frederiksen kaller «trygghet om velferden».

11,5 milliarder kroner skal gå til helsevesenet for blant annet å kunne gi verdig pleie til den økte andelen eldre, mens 1,5 milliarder kroner skal avsettes til barn og sosialpolitikk.