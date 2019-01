Vil bygge pølsemuseum på tomt til tidligere konsentrasjonsleir

Flere tyske medier melder torsdag om at det tyske bratwurst-museet, som for tiden holder hus i Holzhausen, har planer om å flytte og bygge et nytt museumsbygg i Mülhausen øst i Tyskland.

Planene blir imidlertid møtt med kritikk, for stedet museet har sett seg ut, er en tomt som under andre verdenskrig tilhørte konsentrasjonsleiren Buchenwald og der hundrevis av jødiske kvinner, hovedsakelig fra Ungarn og Polen, ble holdt fanget.

En talsmann for pølsemuseet sier de ikke var klar over historien til tomten og at de hadde kjøpt tomten av en privatperson.

Nå skal kommunestyret diskutere saken før endelig byggetillatelse blir gitt.

(NTB)