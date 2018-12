– Verdens befolkning har talt. Deres budskap er klart: Tiden renner ut. De vil at dere - beslutningstakerne - skal handle nå, sa TV-personligheten og naturelskeren David Attenborough på klimamøtet i Kowice i Polen i dag, der representanter for 196 land skal finne regler for hvordan den internasjonale klimaavtalen skal oppfylles.

Møtet omtales som det viktigste siden Paris-avtalen i 2015.

Den populære Attenborough ble valgt til å snakke til delegatene på vegne av verdens folk. Han sparte ikke på de dramatiske advarslene.

– Vi ser sivilisasjonens kollaps i horisonten, tordnet Attenborough.

Mistillit fra MDG

Mens delegatene i Polen forsøker å jobbe fram internasjonale kjøreregler for klimakutt, fremmet Miljøpartiet de grønne (MDG) mistillitsforslag mot den norske regjeringen, for ikke å ha fulgt opp Stortingets vedtak om klimakutt, samt for å bryte med intensjonene i klimaloven som ble vedtatt i 2017. Bare Rødt støttet forslaget.

Aps stortingsrepresentant Espen Barth Eide sier han deler MDGs bekymring, men at mistillit er «et galt virkemiddel i dagens situasjon».

– Vi vil heller jobbe med regjeringen om å tenke ut måter å løse dette på gjennom utslippsbudsjetter, sa Eide.

Heller ikke Sp, KrF eller SV støtter forslaget.

SVs representant Lars Haltbrekken skriver i en epost til NTB at partiet ikke har tillit til regjeringens klimapolitikk, «som bader i palmeolje», men at et regjeringsskifte må komme gjennom å få et nytt flertall, ikke ved et mistillitsforslag.

– Vår tålmodighet med Solberg-regjeringen tok slutt for lenge siden. Derfor gikk vi til valg på en rødgrønn regjering. Erna Solberg (H) var ikke en mulig statsministerkandidat for oss, slik hun var for MDG, legger han til, ifølge NTB.