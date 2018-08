– Vi må ikke surre dette til med apestreker, sa guvernørkandidat om sin svarte motkandidat

Verden

– Nå må vi ikke surre dette til med apestreker, sa guvernørkandidat om sin svarte motstander.

Ordene falt i et TV-intervju republikaneren DeSantis gjorde etter primærvalgene til guvernørposten i Florida onsdag.

Uttrykket Ron DeSantis brukte var «monkey this up» i et intervju der han først skrøt av sin motstander borgermester i Tallahassee Andrew Gillum.

Men så gikk det galt:

– Det siste vi trenger er å surre dette til med apestreker ved å omfavne en sosialsistisk agenda med økte skatter og ruinere staten. Det kommer ikke til å fungere. Det vil ikke bli bra for Florida, sa DeSantis til Fox News.

Valgkamp

Intervjuet var starten på selve guvernørvalgkampen, en valgkamp der DeSantis har Donald Trumps støtte.

Reaksjonene var mange. Gillum selv var en av dem som reagerte.

– DeSantis gjør som Trump. Men bruker ikke lenger en hundefløyte. Nå bruker han megafon, sa Gillum.

Donald Trump er beskyldt for å bruke ord og uttrykk som trigger alt-right. Metoden er såkalt «dog whistling».

De som er inneforstått med sjargongen vil tolke budskapet annerledes enn majoriteten.

Som for eksempel når Donald Trump sier han skal være «tough on crime». Dette er et uttrykk som for de innvidde betyr tøff mot svarte og minoriteter, ifølge Washington Post.

«Dog whistling» er kort og godt å snakke i koder for deler av publikum.

Trump selv omtalte torsdag DeSantis som fantastisk og hevder han ikke har hørt hva DeSantis har sagt.

– Han er ekstraordinær, på så mange vis, sa Trump på et klipp vist på MSNBC.

Nekter å beklage

DeSantis har siden nektet å beklage uttalelsen. I et intervju med Trump-fan Sean Hannity, på Fox News, avfeier DeSantis at utsagnet har noe som helst med rasisme å gjøre.

– Det har null å gjøre med rase, Sean. Det har alt å gjøre med om vi vil sende Florida i en fortsatt god retning, bygge videre på suksessen vi har, eller

ønsker vi å snu helt til ytre venstre-sosialsime som vil utarme staten vår, sa DeSantis.

Gillum er demokratenes kandidat til guvernørposten i Forida og står til venstre i partiet, mens Ron DeSantis er republikanernes kandidat og står til høyre i sitt parti.

– Han spilte rasekortet, han kan være bedre enn det. Presidenten har vært et forrferdelig eksempel på dette. Jeg har aldri før hørt uttrykket «monkey this up», sa borgermester Gillum til MSNBC

Gillum forventer ingen unnskyldning lenger.

– Han trenger ikke unnskylde til meg, men til Floridas velgere, sa Gillum til MSNBC.

​DeSantis ble så intervjuet av Laura Ingraham, også det på Fox News.

– Hør her Laura, jeg vil ikke unnnskylde, fordi jeg sa ingenting om rase. Det hadde bare å gjøre med hans ytre venstre-sosialisme, og jeg vil ikke bli presset av media og noen av disse fra eliten, til å vedgå noe jeg ikke har gjort, sa DeSantis.

Valget står 6. november.

