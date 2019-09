– Vi må gjøre mer, sa Solberg til FNs klimatoppmøte

– Vi må gjøre mer og handle hurtigere. Det er budskapet fra unge folk verden over, sa Erna Solberg i sitt innlegg på FNs klimatoppmøte i dag.

Erna Solberg deltok i panelet på klimatoppmøtet som handlet om bruk av naturen for å bekjempe klimaendringer.

– Vi vil levere en nullutslipps-strategi til FN, vi vil doble Norges bidrag til grønne klimafondet, og vi vil gi substansiell støtte til land som hindrer avskoging, understreket Solberg i innlegget som hun holdt ved 18.30-tiden norsk tid.

På toppmøtet presenterte Solberg nyheten om en norsk milliardavtale med Gabon for å hindre avskoging.

Sentralt i Solbergs innlegg var havbasert økonomi og den multinasjonale gruppen for bærekraftig havøkonomi, der Norge deltar.

– En bærekraftig og sunn havøkonomi vil være sentralt for å bekjempe klimaendringer. Det vil gi arbeidsplasser og sikre matforsyning og beskytte biomangfoldet, sa Solberg til FNs klimatoppmøte.

Kritisk

– Erna Solberg leverte ikke på det nivået vi trenger å høre fra et land som sier det skal være klimaledende, sa Karoline Andaur, nestleder i WWF Verdens naturfond Norge, til Dagsnytt18 på NRK like etter Solbergs innlegg.

Allerede på pressekonferansen før toppmøtet idag hadde Solberg annonsert at hun ikke ville legge fram nye utslippsmål nå. Dette er skuffende, mente WWF-nestlederen:

– Erna Solberg holder igjen istedenfor å gjennomføre. Hun kunne sagt allerede nå hva klimamålet skal være, hun trenger ikke vente til neste år, sa Andaur til NRK.

Overfor Dagsavisen utdyper Andaur:

– FNs generalsekretær ga statslederne i hjemmelekse at de skulle komme til toppmøtet med planer, ikke taler. Erna Solberg har ikke levert hjemmeleksen, sier Karoline Andaur (bildet) til Dagsavisen.



– Skogavtalen med Gabon er bra. Men i talen sier hun ingenting om Norges egne utslipp. Vi vil fremstå som klimasinker om vi ikke setter i gang grønn omstilling av fossile næringer nå. Beskjeden fra Greta Thunberg var klar: Vi må sette i gang i dag. Men Erna Solberg griper ikke sjansen til å vise at Norge kan være en klimaleder, mener WWF-nestlederen.

Thunberg raste

Toppmøtet mandag ble innledet med et følelsesladet innlegg fra den 16-årige svenske klimaaktivisten Greta Thunberg, som raste mot verdenslederne.

– Folk lider og dør. Økosystemer kollapser. Vi er ved starten av masseutryddelse, og alt dere kan snakke om er penger og eventyr om evig økonomisk vekst. Hvordan våger dere? sa Greta Thunberg til toppmøtet.

– Om temperaturen øker i dette tempoet står landet vårt foran en katastrofe. Vi har alledede klimaflykninger i Pakistan. Verden tar det ikke alvorlig nok. Ingen land vil unngå å bli påvirket av klimaendringene, sa Pakistans president Imran Khan, som var først ut i panelet før Erna Solberg.

HER ER ERNA SOLBERGS INNLEGG PÅ FNs KLIMATOPPMØTE:

Excellencies, delegates,

We need to step up, speed up and scale up.

This is the message from young people across the world.

It is reinforced by images of devastating natural disasters – most recently from the Bahamas.

Norway is responding with increased ambition and action.

We will strengthen our nationally determined contribution under the Paris Agreement.

We urge others to do the same.

We will also submit a low emission strategy to the UN.

I am pleased to confirm that we follow through on our Paris commitment to double contributions to the Green Climate Fund.

In addition, we continue to provide substantial support to countries that reduce deforestation.

Allow me to say a few words on behalf of the High-level Panel for a Sustainable Ocean Economy.

The Panel is comprised of 14 heads of state and government from across the globe.

Together, we are calling on the world to step up ocean-based climate action.

The oceans are severely affected by climate change.

But today we released a study showing how the oceans can also provide solutions.

At scale.

Ocean-based climate action can reduce the emissions gap by up to 21 % by 2050.

A sustainable and healthy ocean economy will be crucial for fighting climate change.

It will provide jobs and food security, and will help to protect biodiversity.

We urge all of you to join us in accelerating key ocean-based climate actions.

This will help us to achieve the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement. We want to:

- invest in nature-based climate solutions;

- scale up offshore and ocean-based renewables;

- rapidly decarbonise ocean industries;

- promote sustainable, resilient and low-carbon sources of food from the ocean;

- advance the deployment of carbon capture and storage below the seabed; and

- scale up ocean observation and research.

- Coalitions of committed ocean industries are joining us in this work.

Let’s make COP25 a “Blue COP” and use the UN Ocean Conference in Lisbon to secure real ocean solutions to climate change.