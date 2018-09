Verden

– Dette er bare et åpenbart forsøk på å distrahere folk fra nyheten om hvor godt økonomien går i landet vårt nå, sier Mike Pence i et ferskt intervju med CBS, ifølge The Guardian. Han snakker da om kaoset rundt kronikken som nylig ble publisert i The New York Times.

– Jeg mener forfatteren burde skamme seg. Det samme burde The New York Times, legger Pence til, og viser til at avisen valgte å publisere kronikken anonymt.

Etter at Times trykket en svært uvanlig anonym kronikk fra innsiden av Det hvite hus, har både konservative og liberale spekulert intenst i hvem den illojale kilden kan være.

Mange har spekulert om at det var visepresident Pence som skrev den oppsiktsvekkende kronikken, ettersom ordet «lodestar» ble brukt i en beskrivelse av tidligere senator John McCain. Lodestar er et gammeldags uttrykk Pence skal ha brukt flere ganger. Visepresidenten har imidlertid avvist på det sterkeste at han et forfatteren.

Les også: Presidenten på sporet av «forræderen»

Raser

I kronikken hevdes det at «det tidlig ble hvisket innad i administrasjonen» om å utløse grunnlovstillegg 25, som handler om situasjoner der presidenten er erklært uegnet til å fortsette og hvor visepresidenten overtar. Begrunnelsen for dette skal være «ustabiliteten» som medarbeiderne observerte, hevder kronikkforfatteren.

Men Pence går hardt ut mot dem som tror han er kilden, og at han i tillegg står bak planer om å fjerne sin egen president fra makten i Det hvite hus.

– Nei. Aldri. Og hvorfor skulle vi gjøre noe sånt?, tordner han, ifølge The Guardian.

Pence retter også sin vrede mot tidligere president Barack Obama, som fredag kom med flengende kritikk mot Donald Trump.

– Det var svært skuffende å se Obama bryte tradisjonen (om å ikke kritisere sin etterfølger). Sannheten er at dette landet slet under ham, sier visepresidenten.

Les også: – Hva faen skal jeg i Hollywood? (DA+)

– Nettet snøres sammen

Dagsavisen skrev lørdag at Donald Trump og hans medhjelpere er på sporet av kronikkforfatteren. Ifølge CNN er presidenten besatt av å finne «forræderen» i egne rekker, og CNNs kilder røper at han kommer nærmere og nærmere.

Fox News skriver nå at Trump har sirklet inn en håndfull mistenkte.

– Jeg kan tenke meg fire eller fem personer. Det er folk jeg enten misliker eller ikke respekterer, sier USAs president.

Ifølge Kellyanne Conway, rådgiver i Det hvite hus, tror USAs president at personen jobber med nasjonal sikkerhet i regjeringen. Det sier hun i et intervju med den velrenommerte reporteren Christiane Amanpour.

Fredag meldte flere medier at Det hvite hus og Trump vurderer å ta i bruk løgndetektor i jakten.

Les også: Trump til sine egne tilhengere: – Om jeg blir siktet i Russland-saken er det deres skyld