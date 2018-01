Verden

JAFFA (Dagsavisen): Norges nye utenriksminister vil i morgen bli mottatt av både Israels statsminister Benjamin Netanyahu og palestinernes president Mahmoud Abbas. De to vertene snakker derimot ikke med hverandre, og har ingen planer om å gjøre det.

Søreide kommer som lederen for den internasjonale givergruppen til de palestinske selvstyremyndighetene. Men palestinerne sliter med en synkende givervilje.

– Vi er i den verste situasjonen noensinne, forteller økonomen Samir Abdallah, som også er tidligere planleggingsstatsråd i den palestinske regjeringen.

– Fra år til år blir det bare verre, og selvstyremyndigheten vil ikke kunne overleve i det uendelige, advarer Abdallah i et intervju med Dagsavisen.

Jerusalem

Fredsprosessen har vært død i en årrekke, men den siste krisen er knyttet til USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Abbas sier at Washington ikke lenger kan spille noen rolle, og at palestinerne aldri mer vil ta imot noe amerikansk fredsforslag.

Krisen fikk også Abbas til å gå ut med et angrep mot jøder generelt. Han sa under en tale til muslimske ledere i Istanbul at «ingen var bedre enn dem», altså jødene, til å forfalske historien. Abbas har tidligere sagt at jødene aldri hadde noe tempel i Jerusalem, og at Jesus ikke var født inn i en jødisk, men i en palestinsk familie.

Palestinerne krever som kjent Øst-Jerusalem som sin hovedstad, et byområde Israel har okkupert siden 1967. Trump, understreket i sin erklæring at israelerne og palestinerne må enes om deres grenser i den omstridte byen. I april i år anerkjente også Russland de facto Vest-Jerusalem som Israels hovedstad, men dette ble knapt lagt merke til i verden.

Resultatet av denne krisen er at Netanyahu har fått det som han vil: For tiden trenger han ikke å forhandle om opprettelsen av en palestinsk stat, noe han søkte å unngå under alle de åtte årene med Barack Obama i Det hvite hus.

Også Abbas holdt lenge igjen og unngikk forhandlinger med Israel under Obama, men nå sitter den palestinske presidenten igjen med Trump.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Håpet Norge

I dag uttrykker palestinerne håp rundt besøket til Norges nye utenriksminister.

– Norge har spilt en historisk rolle, og må nå snakke høyt om sin støtte til palestinerne, sier Abdallah, den tidligere statsråden.

Oslo-prosessen har alltid vært det norske Arbeiderpartiets baby. Men selv Espen Barth Eide, som var Arbeiderpartiets siste utenriksminister, advarte under et besøk i Palestina at «Norge støtter palestinerne, ikke fordi de har det verst i verden, det er mange som har det verre, men fordi man vil støtte en fredsprosess» – underforstått at hvis ikke palestinerne og israelerne gjør framskritt, vil ikke Norges tålmodighet være grenseløs.

Den første regjeringen til Erna Solberg viste seg å være langt mer Israel-vennlig enn tidligere, og den nye Solberg-regjeringen snakker i sitt statsbudsjett for 2018 eksplisitt om at den ikke vil gi økonomisk støtte til organisasjoner som støtter en boikott av Israel. Dermed vil en rekke palestinske organisasjoner miste norsk støtte.

Palestinerne frykter også at amerikanerne vil kutte sin økonomiske støtte. USA er blant landene som gir mest til palestinerne, og i fjor lå støtten på rundt 320 millioner dollar. Denne uken truet Trump med å kutte i bistanden.

– Vi betaler palestinerne hundrevis av millioner dollar hvert år uten at de viser takknemlighet eller respekt, tvitret Trump onsdag. Palestinerne svarte at de ikke gir etter for utpressing.

– Vi har ventet nok på amerikanerne. De støtter okkupasjonen og forbrytelsene mot vårt folk, sier Abdallah.

– Vi vil ikke gi oss, vi foretrekker å sulte fremfor å gi opp Jerusalem, sier han til Dagsavisen.

Giverlandskorrupsjon

Den økonomiske støtten har også en mørkere og hittil ukjent side, sier Hisham Awartani, en palestinsk økonom som har fulgt giverlandene i en årrekke. Mye fokus har vært rettet mot korrupsjonen i de palestinske myndighetene, men Awartani sier at korrupsjonen vel så mye hersker blant dem som gir.

– I enkelte tilfeller tar giverlandene tilbake opp til 40 prosent av det de gir. De krever at vi kjøper så å si alt fra dem, de krever at vi bruker konsulenter som tar hårreisende betalinger, og de finner på ting som gjør at de og ikke vi får pengene, sier professor Awartani, som også underviser økonomi ved An-Najah-universitetet i Nablus.