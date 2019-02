Verdens største Nutella-fabrikk måtte stenge

Det skriver CNN. Fabrikken, som ligger i franske Villers-Ecalles, måtte tirsdag stanse all produksjon på grunn av en feil i kvalitetssikringen.

– Feilen som oppsto gjorde at produktet ikke klarte å leve opp til vår standard. Dermed besluttet vi å midlertidig stenge ned fabrikken, heter det i en uttalelse fra den italienske godteriprodusenten Ferrero, Nutellas eier, ifølge CNN.

Ferrero beroliger Nutella-elskere verden over med at forbrukerne foreløpig ikke vil merke noe til problemet.

Nutella så dagens lys fordi det ble mangel på kakao i Italia etter 2. verdenskrig. Kokken Pietro Ferrero kom derfor opp med et pålegg bestående av hasselnøtter, sukker og litt kakao. Det skulle vise seg å være et godt valg.

Sjokoladepålegget nyter enorm popularitet verden over. For et drøyt år siden ble det kaos på supermarkeder i Frankrike da en butikkjede satte ned prisen på pålegget med 70 prosent. Folk havnet i håndgemeng i kampen for å skaffe seg billig sjokoladepålegg.

– Det var en katastrofe. Og alt for et skarve glass Nutella, sa en butikkansatt til CNN.

Denne franske Nutella-fabrikken ble midlertidig stengt denne uken. Foto: NTB scanpix