Verdens rikeste mann betaler null i skatt

Det er et av verdens mektigste selskap. Og Amazon har gjort Jeff Bezos til verdens rikeste mann.

Men i 2018 betalte ikke selskapet en eneste dollar til USAs føderale myndigheter. Det gjorde de heller ikke i 2017.

Det kommer fram i en rapport utgitt av Institute for Taxation and Public Policy.

I 2018 fikk Amazon nesten doblet overskuddet, fra 5,6 milliarder dollar i 2017 til 11,2 milliarder i 2018.

Selskapet Amazon regnes som verdens mest verdifulle børsnoterte selskap, men har fått kritikk for blant annet dårlige arbeidsforhold for sine ansatte. Nylig skrev journalist James Bloodworth boka "Innled og underbetalt", etter å ha jobbet for Amazon og Uber.

I 2017 innførte Donald Trump store skattekutt i USA, og senket blant annet selsskapsskatten fra 35 prosent til 21 prosent. Men på grunn av en såkalt skatterabatt ble Amazons skatteprosent altså null.

Heller ikke netgiganten Netflix bealte noe skatt i USA i fjor.

- Disse selskapene skrev selv skatteloven i mange tilfeller, sier Matthew Gardner i ITEP til the Guardian.

Amazon har vært i hardt vær etter bred motstand i New York mot at selskapet skal opprette nytt hovedkvarter der. Også i New York hadde Amazon forhandlet seg fram til svært gunstige skatteordning. Etter mange måneders protest, bestemte selskapet seg denne uka for ikke å åpne hovedkvarter i New York.