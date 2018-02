Verdens kraftigste rakett er skutt opp

Verden

SpaceX skjøt tirsdag kveld opp verdens kraftigste romrakett, Falcon Heavy.

Raketten er 70 meter lang og utviklet med tanke på å frakte mennesker til månen og Mars. Men før den tid må raketten testes.

Oppskytingen skulle skjedd klokken 13.30 lokal tid ved Kennedy Space Center i Florida, men ble imidlertid utsatt flere ganger på grunn av ugunstige vindforhold. Klokken 21.46 føk raketten omsider til værs.

I lasterommet på raketten står en Tesla Roadster fra 2008, en av SpaceX- og Tesla-gründer Elon Musks private biler. I førersetet sitter en dukke ved navn Starman, iført hvit romdrakt. David Bowies «Space Oddity» er en av låtene på bilens spilleliste.

Tusenvis av tilskuere

– Falcon Heavy sender en bil til Mars, tvitret Musk mandag.

Det er riktignok en forenkling, siden den røde bilen ikke skal til den røde planeten. Bilen skal gå i en elliptisk bane som på et tidspunkt vil være ganske nøyaktig midt imellom Mars og sola. Musk har sagt at bilen vil kunne være i rommet i flere milliarder av år.

Han advarer mot at mye kan gå galt. Men spennende blir det uansett, har Musk sagt, og oppfordret folk til å ta turen til Florida for å se på oppskytingen. Den foregående oppskytingen har tiltrukket seg flere tusen tilskuere, og den sendes også direkte på SpaceX' nettsted.

Kraftigste siden Apollo

Falcon Heavy setter etter oppskytingen kursen tilbake mot jorda og skal forsøke å gjennomføre verdens første triple landing. Heavy Falcon skal lande på droneskipet Of Course I Still Love You i Atlanterhavet, skriver Space.com. De to bærerakettene skal lande på Cape Canaveral-basen, om alt går etter planen.

Falcon Heavy er den kraftigste raketten som er bygget siden Apollo-programmet ble avsluttet på 70-tallet.

(©NTB)